ذا روك يحتفل بنجاح فيلمه RED Notice عبر الانستجرام

شارك النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو يظهر من خلاله مع مؤلف فيلمه الأخير RED Notice، الذي عرض منذ أيام عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، وحقق عدد مشاهدات ضخم وتصدر قائمة الترشيحات من قبل المنصة في جميع أنحاء العالم.

ووجه ذا روك، رسالة لجمهوره على الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليحتفي بالنجاح الذى حققه الفيلم، وكتب قائلاً: " فيلم RED Notice الخاص بنا في طريقه ليصبح الفيلم الأكثر مشاهدة في تاريخ نتفليكس، لقد شاهد الفيلم 150 مليون شخص خلال الأيام الماضية، وبلغت نسبة المشاهدات 92% من عدد المشتركين في المنصة، شكرا لكم جميعًا في جميع أنحاء العالم".

وحصل فيلم الأكشن والكوميديا الجديد Red Notice الذى طرح على منصة نيتفلكس يوم 5 نوفمبر الجارى، على تقييم ضعيف من قبل 137 ناقدا عالميا وصل إلى 35%، و 91% من قبل أكثر من 100 مشاهد من خلال Rotten Tomatoes.

يدور فيلم Red Notice حول تنبيه عالمي لمطاردة أكثر المجرمين المطلوبين في العالم من قبل الإنتربول، ولكن مع حدوث سرقة كبيرة تجمع بين كبير المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (دواين جونسون) مع اثنين من المجرمين المخضرمين (جادوت، ورايان رينولدز)، فعندها تحدث العديد من الأحداث والمغامرات الغير متوقعة، وبالتالي ينطلق الثلاثي في مغامرة مثيرة في أماكن مختلفة حول العالم، بدءاً من صالة رقص، إلى سجن منعزل، ثم غابة، والأسوأ بالنسبة لهم جميعاً، هي صحبة بعضهم البعض.

يشارك في بطولة فيلم الأكشن والدراما الجديد Red Notice، كل من ريتو آريا و كريس ديامانتوبولوس، وغيرهم، فيلم Red Notice من تأليف وإخراج روسون مارشال ثيربر (مبدع أفلام Central Intelligence وSkyscraper).