نشر الفنان عمر كمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديد.

وظهر فى الفيديو أشهر طفلان سعوديان على وسائل التواصل الاجتماعي و هم يتغنون بأغانيه، فعلق عمر كمال قائلا"حبايبي اللى بموت فيهم احلي عيلة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمر كمال ينشر مقطعا لأشهر طفلين سعوديين يتغنيان بأغانيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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