يفتتح الموسيقار العالمى يحيى خليل موسمه الجديد فى مصر بحفلين يقاما فى الثامنة مساء الأربعاء ٢٤ نوفمبر على المسرح الصغير بأوبرا القاهرة والجمعة ٢٦ نوفمبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " . يتضمن برنامج الحفلين باقة متنوعة من أعماله التى تتميز بطابع فنى فريد وتدمج بين الموسيقى المصرية وقالب موسيقى الجاز بالإضافة إلى مختارات من المؤلفات العالمية ومجموعة من أشهر الحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يحيي خليل يفتتح موسمه الفني الجديد بحفلين في اوبرا القاهرة والإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.