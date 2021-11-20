خالد النبوى يتحدث عن مفهوم الإسلام الحقيقى

تحدث الفنان الكبير خالد النبوى عن مفهوم الإسلام الحقيقى، مشيرًا إلى أن المؤمنين، يجب أن يحبوا لإخواتهم ما يحبونه لأنفسهم، قائلا فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر قبل قليل: "لست مؤمنا إلا إذا أحببت لأخيك ما تحبه لنفسك، الإسلام الحقيقى كلنا أخوة".

وفى سياق آخر انتهى النجم خالد النبوى من تصوير الحلقة الـ14 من مسلسله الجديد "لون البحر"، الذى ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، وقد انطلق تصويره الأيام الماضية، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن العمل من تأليف ورشة كتابة لعدد من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أمير رمسيس.

من ناحية أخرى ينتظر الفنان خالد النبوى عرض فيلم "قمر 14"، وتدور أحداثه حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيطي، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.

يذكر أن خالد النبوى ظهر مؤخرًا فى برنامج أبلة فاهيتا "لايف مع الدوبلكس"، الذى يذاع على قناة on وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين أبلة فاهيتا والنبوي وقال : "مجموعى فى الثانوية العامة 57% وكنت شاطر فى اللغة العربية، ودرّس لى التمثيل فى المعهد الأساتذة سعد أردش وكرم مطاوع".

وأضاف النبوى: "المخرجون كانوا حصرنى فى (أوضة النوم) عشان كنت بلعب دور طالب جامعة.. وكنت أتمنى أن أعيش فى مصر الفرعونية لأنها كانت سيدة الدنيا فى ذلك الوقت".