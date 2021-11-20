العناني خلال زيارته الحالية لمحافظة الأقصر للوقوف على الإستعدادات والتجهيزات النهائية للفعالية...

بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار:

خلال زيارته الحالية لمحافظة الأقصر للوقوف على الإستعدادات والتجهيزات النهائية للفعالية الكبري "الأقصر.....طريق الكباش" والمقرر إقامتها يوم ٢٥ نوفمبر للترويج السياحي لمحافظة الأقصر وإظهار مقوماتها السياحية والأثرية، تفقد صباح اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار معابد الأقصر و الكرنك لتفقد الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وتجهيز المنطقة الأثرية، ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بها.

رافقه خلال الزيارة مساعدي الوزير لكل من المشروعات والشئون الفنية ورئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا ومدير عام آثار مصر العليا ومدير عام آثار الأقصر ومدير عام آثار الكرنك.

وخلال جولته حرص الوزير على تفقد مسارات الزيارة وأعمال الترميم التي تمت، وما تم إنجازه من أعمال ترميم وتطوير ونظام إضاءة جديد يتماشى مع النسق الحضاري لهذه المواقع، لإبراز المنطقة الأثرية ورونقها.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد وصل إلى الأقصر مساء أمس في اطار زياراته المكثفة للوقوف علي اللمسات النهائية لفعالية الأقصر وقد قام بجولة بالسوق السياحي والتقي بعدد من أصحاب البازارات والعاملين بها والاستماع لأرائهم ومشاكلهم و العمل علي حلها.