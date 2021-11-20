اليوم.. انطلاق عرض حدوتة ”مريم” من مسلسل زي القمر

ينطلق اليوم السبت، عرض حلقات حدوتة "مريم" من مسلسل " زى القمر " على قناة cbc، الساعة الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، حيث انتهى صناع العمل من تصوير كافة مشاهد الحدوتة خلال الأيام الماضية، وطرحت القناة البرومو الترويجي قبل العرض.

حدوتة "مريم" تقوم ببطولتها الطفلة ريم عبد القادر التى تجسد شخصية "مريم" والتى تنشأ فى ملجأ أيتام، حيث تناقش الحدوتة الحياة داخل ملاجىء الايتام ومعاناة الأطفال فيها، وتتطرق إلى قضية التبنى وأنه من الممكن أن تتبنى أسرة لطفل أو طفلة رغم امتلاكهم أبناء وهو ما يحدث حدوتة مريم وذلك فى اطار درامى اجتماعى.

"مريم" هى الحدوتة الحادية عشر من مسلسل "زى القمر" فى موسمه الثانى والذى تقف على إنتاجه المنتجة مها سليم، ويشارك فى بطولة الحدوتة رشا مهدى، عفاف شعيب، اسلام حافظ، هاجر الشرنوبى، حسام فارس، وعدد من الأطفال وضيفة الشرف سارة الشامى، وتأليف أحمد أنور وأحمد عبد الجواد وإخراج معتز حسام.