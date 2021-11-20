تعرف على رد عمر كمال على منتقديه بصور قبل الشهرة

نشر الفنان عمر كمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدة صور له. وظهر عمر كمال فى الصور قبل وبعد الشهرة، ووجه رسالة إلى منتقديه بعد الصور الأخيرة التى نشرها بالسيارة الفارهة، وعلق قائلا “عمرها ما جت بالساهل ولا جت بالحظ، مفيش فرحة مدفعتش حقها”.

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