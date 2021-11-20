أحمد فهمي: مش من الرجولة اتكلم عن جوازاتي السابقة وخلافي مع أحمد حلمي انتهى

ابو ظبي - احمد الجزار - حل الفنان أحمد فهمي ضيفا على برنامج “حبر سري” الذي تقدمه أسما إبراهيم عبر شاشة “القاهرة والناس”، وعُرض الجزء الثاني منها في الجمعة 19 نوفمبر.

وخلال الحلقة كشف أحمد فهمي عن جوانب جديدة من شخصيته، وفي السطور التالية نرصد لك أبرز تصريحاته:

– حتى الآن مازلت أعاني من تجربة المرض التي مريت بها، المرض غيرني وجعلني أشعر بالنعمة.

– أصبحت أخد الأمور بشكل أهدى، المرض جعلني هادي.

– أبلغ من العمر 40 عاما، ولن أعش مثلهم، لذلك علي الحفاظ على هدوئي.

– لا أخشى الموت لكن أخاف من المرض لأن المرض يضعف الإنسان.

– خلافي مع أحمد حلمي كان منذ زمن طويل، وقت عرض “كدة رضا”، وانتهى الآن.

– كان السبب هو خلاف في العمل وكنت مؤلف “كدة رضا”، كان عمري 26 عاما وكنت متحمسا، وسخن، وهو كان نجم العمل، وأول واحد استلمني، وأخد الجنان كله.

– تعلمت من أحمد حلمي العديد من الأشياء، وهناك ما استوعبته منه بعد سنوات، أتمنى العمل معه مجددا.

– أرفض كتابة اسمي قبل اسم أحمد حلمي في أي عمل.

– مش من الرجولة اتكلم عن زيجاتي السابقة.