بعد أزمته مع “ساويرس”.. ريهام سعيد لـ هاني شاكر: “أوعى تعاتب جاهل”

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الإعلامية ريهام سعيد، على توجيه رسالة لنقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، بعد الهجوم الذي تعرض له من البعض، وأيضا رجل الأعمال نجيب ساويرس، بسبب قراره الأخيرة بمنع 20 شخصًا من أصحاب المهرجانات عن الغناء.

نشرت سعيد صورة لهاني شاكر عبر حسابها على “إنستجرام”، وكتبت معلقة “أمير الغناء العربي اوعى تزعل انت أكبر من كدة بكتير واوعى تعاتب جاهل، مش فاهمين أن لو الإعلام والغنا والتمثيل اتساب من غير رقابة دة هايبوظ الذوق العام”

وتابعت قائلة “اتمنع ليه فيلم انجلينا جولي، اتمنع علشان ولادنا ومستقبلهم علشان قيمنا ودينا على فكرة كنت أول واحدة بدافع عنهم في بدايتهم موزة وشاكوش وغيرهم”

وأضافت “بس اللي حصل بعد كدة كان مخجل حتى في ناس من اللي متسابين يغنوا بقوا بيقدموا اسفاف ووجود الراقصة اللي ملهاش دعوة بالفن خالص بلبسها العجيب بقى حاجة ثابته في الكليبات”

وأكملت حديثها قائلة “استاذ هاني شاكر شكرًا أنك بتحافظ على الفن المصري اللي كان فيه أم كلثوم وعبد الحليم حافظ كان في شكوكو بس كان مونولوجيست ما بيقولش على نفسه مطرب ولا بيقول كلام خارج”

وختمت كلامها قائلة “لو مؤمنين أن في حرية مطلقة يبقى وافقوا على انتشار المخدرات والأفلام الاباحية وغيرها وقولوا كل واحد حر يختار الطريق اللي يناسبه”.

يذكر أن قرار هاني شاكر بمنع 19 من مؤدي المهرجانات أثار جدلًا كبيرًا وقام رجل الأعمال نجيب ساويرس بالتعليق على القرار وتبادل التصريحات النارية بينه وبين هاني شاكر

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