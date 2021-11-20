عمرو دياب وروبي وويجز وجوهرة يحتفلون بعيد ميلاد المخرج عمرو سلامة (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل المخرج عمرو سلامة بعيد ميلاده هذا العام مبكرا، بعدما فاجأته زوجته بإقامة احتفال له، وسط مجموعة من أصدقائه المربين.

وعبر عمرو سلامة عن سعادته بهذه المفاجأة خاصة أن زوجته جمعت عدد كبير من أصدقائه في الحفل.

وشارك عمرو سلامة متابعيه صور من الحفل الذي حضره عدد من النجوم وعلى رأسهم الفنان عمرو دياب وأكرم حسني وروبي وويجز وأحمد مالك وأحمد داش وسلمى أبو ضيف وهدى المفتي والراقصة جوهرة.

وكتب عمرو سلامة موجها شكره لزوجته خاصا لاختيارها لقالب حلوى يعبر عنه قائلا: “قد ايه حاسس بالحظ والسعادة لكل الناس اللي جت وشرفتني في عيد ميلادي (المبكر)، وكل الحب اللي حسيته، وشكرا لمراتي حبيبتي اللي خططت وصممت كل حاجة وخصوصا التورتة المعبرة جدا”.

على جانب آخر، كشف المخرج عمرو سلامة عن بوستر أحدث أفلامه والذي يحمل اسم “برا المنهج”.

وظهر في البوستر شبح يرتدي رداء أحمر اللون ويمسك في يدة كرة قدم وفي الأخرى حلوى وأمامه طفل صغير.

يذكر أن فيلم “برا المنهج” من بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث ، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم لأول مرة في الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي والتي ستقام 6 نوفمبر المقبل.