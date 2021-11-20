“حلم الأمومة والغيرة الفنية”.. محامية فاتن موسى تكشف أسباب الطلاق من مصطفى فهمي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت المحامية إيناس فوزي، وكيل الإعلامية فاتن موسى طليقة الفنان مصطفى فهمي، عن كواليس القصة، والسبب الحقيقي وراء انفصالهما.

وقالت إيناس فوزي، في تصريحاتها لـ et بالعربي، إن الأمومة هي سر انفصال الثنائي، حيث كانت فاتن موسى تتمنى أن تصبح أمًا وطالبت مصطفى فهمي بهذا الأمر أكثر من مرة، ولكنه كان يرفض فكرة الإنجاب بشكل مستمر ويتهرب.

وأضافت إيناس فوزي أن فاتن موسى عندما أصرت على الإنجاب، قرر مصطفى طلاقها، بل حاول إخفاء كل الدلائل التي تشير إلى شقة الزوجية، مشيرةً إلى أنه وراء شائعة سرقة فاتن لمقتنيات الشقة.

كما أشارت المحامية أن الغيرة الفنية قد تكون أيضا سببًا في هذا الطلاق، حيث شاركت فاتن بدور صغير لأول مرة في مسلسل “الحرير المخملي”، الذي يعرض حاليًا على إحدى المنصات، وفوجئ فهمي وفقًا لتصريحات المحامية بإشادة الجميع بمستوى فاتن التمثيلي وهذا ما جعله يشعر بالغيرة حيث توقع أن تفشل في أول تجربة لها.

وأوضحت المحامية إيناس فوزي أن موكلتها فاتن موسى تلقت مكالمة هاتفية من سناء لحظي، محامية مصطفى فهمي، في 27 أكتوبر الماضي، وأشارت لها إلى أن الفنان قد يكون طلقها، وسألتها عن أغراضها وحقوقها، وتابعت: فاتن اتخضت وقالت لها أنا معنديش علم باللي أنت بتقوليه، دي واحدة كانت عايشة حياة سعيدة حتى ليلة سفرها إلى لبنان.

كما استكملت إيناس فوزي: قبل سفرها بليلة كانت فاتن سهرانة مع مصطفى فهمي كأي زوجين، وأقامت معه علاقة زوجية كاملة، وكان من المفترض أنه يسافر معها لحضور خطوبة شقيقتها، ولكن اعتذر في آخر وقت، ولدينا أوراق حجوزاته للسفر قبل أن يلغيه.

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وشكّل خبر طلاق مصطفى فهمي وفاتن موسى صدمة كبيرة لمحبيهما، إذ إنهما متزوجان منذ 6 سنوات، ولم تقع بينهما طيلة هذه السنوات الستة أي خلافات تذكر، وتفاعل متابعو التواصل الاجتماعي الأخبار المتعلقة بطلاقهما بشكل مستمر خاصة أن هناك تطورات مستمرة.

وفي وقت أصدر الفنان مصطفى فهمي بيانًا بشأن سرقة طليقته فاتن موسى محتويات منزل والده، كاشفًا أن طليقته اقتحمت منزل عائلته رفقة بعض الحراس وسرقت مقتنيات الشقة وبعض المستندات الخاصة بهم، مؤكدًا أنه طلقها لأسباب لا يصح البوح بها؛ خوفًا على سمعته وسمعة عائلته.

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