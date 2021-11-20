فنانة شهيرة جمالها ساحر لكنها الوحيدة التى رفض رشدي أباظة تقبيلها بسبب ريحة فمها الكريهة! .. من تتوقع ان تكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - اشتغلت رقاصة فى الكاباريهات فى بدايتها. خلطت بين الرقص و التمثيل. عملت بطولة افلام كتيره. اسست شركة انتاج سينما و أنتجت افلام عدة كانت بطلتها منهم: "ألف بوسة و بوسة" و "حد السيف

تفاصيل لا يعرفها الكثير فامن النوادى الليلية, انطلقت الفنانة نجوى فؤاد كراقصة؛ ثم خلطت بين الرقص والتمثيل لتصبح «الراقصة الماسية». اسمها الحقيقى عواطف محمد العجمى لكن شهرتها نجوى فؤاد وهي راقصة وممثلة فلسطينية؛ ولدت ف 17 يناير 1943 فى غزة.

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وفي أحد المشاهد كانت نجوى تمثل مشهد قبلة في فيلم «ضابط المباحث» أمام رشدي أباظة, وكان ذلك بعد الإفطار وفجأة دخل زوجها أحمد فؤاد حسن؛ واحتج على تصوير هذا المشهد ولكنه لم يستطع أن يتكلم لأن رشدي أخذ يتظاهر بأن «طعم القبلة كريه حتى لا يظن الزوج أنه ينتهز فرصة وفجأة صاح رشدي أباظة قي وجه نجوى فؤاد قائلا: «يا شيخة إيه الريحة الوحشة دي؛ أنت فطرت النهارده على بصلة ولا إيه؟!» وبعد أن أتم مشهد القبلة؛ اتضح أن نجوى لم تفطر على بصلة كما زعم أباظة وإنما اتفقا سويا على هذه الحيلة أمام العاشق الغيور حتى لا يمنع تصوير مشهد القبلة, بحسب ما نشرته مجلة أخر ساعة عام 1956.

فيلم ضابط مباحث تناول قصة شاب عابث على علاقة براقصة؛ يفاجئه زوجها أثناء وجودهما معًّا فيخرج مسدسه ليقتلهما وأثناء عراكهما تنطلق رصاصة تصيب الزوج فيهرب الشاب معتقدًا أنه قتله, وأثناء هروبه يشاهده مفتش مباحث فيعتقد الشاب أن المفتش يطارده رغم أنه لا يعرف شيئًا عن ويحاول الفرار لكن المفتش يتتبعه؛ فينهار الشابء ويعترف بأنه القاتل ويدهش لأن المفتش لا يعرف شيئًا عن جريمته؛ وأنه ذاهب لحضور زواج شقيقته؛ فيقرر المفتش تسليمه للعدالة.

يذكر أن نجوى فؤاد بدأت حياتها الفنية كراقصة ثم اتجهت للتمثيل بعد اعتزالها الرقص ف عام 1997 وقدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية, ومن أشهر مسرحياتها: «بداية ونهاية؛ ولا العفاريت ؛ الزوج العاشر