الفنانة منة شلبي تكشف أسرار مشاهدها الساخنة في فيلم الساحر : كنت ساذجة والمخرج علمني كل حاجة؟

الرياض - محمد الاطلسي - من منا لا يتذكر فيلم الساحر، الذي رغم مرور اكثر 19 عاما على عرضه إلا أنه لا يزال من العلامات في السينما، وفيه كان الظهور الأول للفنانة المتألقة منه شلبي.

في 2001 خرج إلى النور فيلم مثير، أحدث جدلا واسعا في الوسط الفني، وكشف عن فنانين وفنانات لهم ثقل كبير إلى الآن.

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جسدت الفنانة دور ابنة الساحر منصور بهجت والذي أدى دوره محمود عبدالعزيز، والذي يقرر حبس ابنته في المنزل خوفًا عليها من الاختلاط بالبيئة المحيطة، وأدّت منة شلبي مشاهد جريئة عدة في الفيلم، الأمر الذي عرضها لانتقاد واسع.

خلال حوارها ببرنامج دراما شخصية عرض في وقت سابق قالت منة شلبي، إنها لا ترغب في حذف أي مشاهد من حياتها في المونتاج. وأضافت أن حياة أي شخص يمكن أن تتحول لعمل درامي، واصفة رحلة الإنسان في الحياة من بدايتها حتى النهاية بالفيلم السينمائي الطويل، مشيرة إلى أن المخرج الراحل رضوان الكاشف الذي اكتشفها في فيلم الساحر، والفنان محمود عبدالعزيز الذي تعتبره الأب الروحي لها، والذي قدمها للسينما، أثر فيها بشكل كبير.

وفي لقاء آخر مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على فضائية سي بي سي، كشفت كواليس جديدة لثاني أعمالها السينمائية وهو فيلم الساحر، التي أثارت جدلاً واسعًا بسبب جرأتها المبالغ فيها.

وقالت: "مكنتش أعرف أي حاجة عن السينما وقتها ولا تصوير الفيلم، وكنت ساذجة فنية جدًا، ومع الوقت بقى عندي خبرة.. والمخرج الأستاذ رضوان الكاشف هو اللي كان بيقولي اعمل ايه".

وأضافت: "الاستاذ رضوان هو اللي علمني كل حاجة، وانا بتكسف جدًا، ومكنتش متوقعة اني هعرف أمثل، وأمي هي اللي قالتلي اني همثل".

وتابعت: "أمي قالتلى هبقى ممثلة من كتر ما كنت بكدب عليها علشان مروحش المدرسة، وقالتلي اعملي حاجة تفيدك بدل ما انتى بتكدبي عليا طول الوقت، وفي الاثناء ده قابلت الاستاذ محمود عبدالعزيز وكان بيدور على بنت تعمل فيلم الساحر".

واستطردت: "الاستاذ رضوان علمني كل حاجة للفيلم، وقالي اني لازم ممثلش، وشكل تكويني كممثلة في فيلم الساحر، وهو اللى عمل مني ممثلة، وكان بيقولي اعمل ايه بالظبط، انا مكنتش عارفة حاجة في الساحر".

دائما في ظهورها، لا تبدي منة أي ندم على دورها في الفيلم، وترى أن الشيء الوحيد الذي ندمت عليه هو تصنيفها كممثلة إغراء، وقالت إنه يكفيني شرفا الوقوف أمام المخرج الراحل رضوان الكاشف.

ظفي حديث لصحيفة السياسة الكويتية قال إن والدتها الفنانة المعتزلة قد غضبت منها بعد أن سمعت الانتقادات التي وجهت لدورها في الفيلم، متابعة: "والدي هشام شلبي غضب مني.

أما عن مثلها الأعلى وأقرب الأصدقاء إلى قلبها فتقول: "أستاذي رضوان الكاشف الذي يعتبر المخرج الوحيد الذي استطاع أن يقوم بإخراج فيلم يجمع الجانب التجاري والفني في وقت واحد، كما في فيلم (الساحر) رغم أنه لم يخرج سوى ثلاثة أعمال فقط, أما أقرب أصدقائي فهم داليا البحيري وهند صبري وأحمد السقا".

تدور أحداث الفيلم في أحد الأحياء الشعبية بمصر القديمة حيث يسكن "منصور بهجت "وابنته، و"منصور بهجت" ساحر مهمش يسكن وسط مجموعة من المهمشين الذين يعيشون في الأماكن المزدحمة ويحاولوا أن يجعلوا من حياتهم شيئا مبهجا، يكتئب "منصور" من أسلوب حياته ويقرر أن يصبح هو سبب سعادة الناس ويسعى لإدخال البهجة في نفوسهم .

المصدر - صحف مصرية