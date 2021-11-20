“بصيتلي كأني حشرة قاعدة”.. عمر الشناوي يروي موقفًا محرجًا له مع زوجة هاني شاكر

ابو ظبي - احمد الجزار - الفنان عمر الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، كشف من خلال منشور له على حسابه الرسمي على فيسبوك، عن تعرضه قبل سنوات ماضية لموقف محرج مع زوجة هاني شاكر، وترك أثرا سلبيا في نفسه، فروى تفاصيل هذه الحادثة، والتي أعقبها بتعليق أكد فيه بأن استرجاع هذا الموقف لم يقصد فيه أي اساءة او ذم لأي احد انما بغية التوجيه والاحتواء لمن يمر بموقف مماثل في الحياة، فتابعوا معنا التفاصيل.

حفيد كمال الشناوي يروي موقف محرجا بسبب زوجة هاني شاكر

الفنان الشاب عمر الشناوي، استرجع موقفا محرجا تعرض له من زوجة نقيب الموسيقيين النجم هاني شاكر، وفق روايته، فكتب منشورا طويلا عبر صفحته على فيسبوك أشار فيه الى تعامل زوجة النجم هاني شاكر معه بشكل سلبي حيث أثر ذلك في نفسيته، ثم أعقب تدونيته بتعليق أكد فيها ان منشوره يقصد فيها التوجيه والاحتواء لمن مرّ بمثل موقفه.

وكتب عمر الشناوي :”انا نفسي احكي عن موقف حصلي اثناء ذهابي للاوبرا لاستلام تكريم بالنيابة عن جدي الراحل كمال الشناوي ربنا يرحمه. وكان الحفل ده بيكرم فيه الزعيم عادل امام والفنانة الجميلة لبني عبد العزيز وبيقدم الحفل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين. وقتها كان عمري ٢١ سنة ولبست بدلتي الوحيدة ورحت وكنت مرعوب بكوني أول مرة يبقي ليا صلة لوحدي بالوسط الفني وناسه بدون وجود جدي معي. فقعدت في المكان المخصص لجدي الله يرحمه ومنتظر التكريم يبد”.

وتابع حفيد كمال الشناوي سرد الموقف الذي واجهه مع زوجه هاني شاكر قائلاً: “دخلت زوجه الفنان هاني شاكر مصطحبه معها ابنها وصديق له وكان المكان المخصص لهم بجانبي ولكن المشكلة هنا أن كان مخصص لهم كرسيين فقط وهما ثلاثة أشخاص قامت السيدة زوجة الفنان هاني شاكر نادهه الفتاة المسؤولة عن تنظيم الجلوس في القاعة وقالتلها مين ده وقاعد هنا ليه”.

حفيد كمال الشناوي أكد أنه شعر بإحراج كبير من طريقة التعامل معه فتابع في منشوره قائلاً : “البنت (وشوشت زوجة هاني شاكر)، وقالت لها في اعتقادي أن ده المكان المخصص لكمال الشناوي او ده حفيد كمال الشناوي او حاجه تانيه الله أعلم … قامت قايله بصوت عالي، يقوم، احنا الثلاثة هنقعد جنب بعض هنا. البنت ردت قالتلها ده مكانه ومقدرش أقومه فضلت تردد “يقوم أنا مرات هاني شاكر وهو اللي بيحيي الحفلة” وبتبصلي بصات اكني حشرة قاعده وفضلت واقفه ومش ناويه تتنازل غير لما انا اقوم”.

وتابع عمر الشناوي السرد قائلاً :”البنت ردت عليها قالتلها انا عندي حل ان حضرتك تقعدي في الصف ده وابنك وصديقه يقعدوا في مكان تاني في الصف الخلفك مباشرا يعني مش بعيد ردت قالتلها “لا هو يقوم احنا هنقعد هنا”.

عمر الشناوي تحدث عن مشاعره والاحراج الذي اصيب به اثناء تلك اللحظات قائلاً :”انا كنت محرج جدا لان اولا انا لوحدي ومحدش يعرف انا مين ولان الناس كلها بدات تتفرج عليا اكني قاعد في مكان مش مكاني لأن مفيش انسان هيقوم حد من مكان مخصص له بالجرأه والتعسف ده. في هذه اللحظه سمعت صوت لطيف جدا وكانت الفنانة لبني عبد العزيز قالتلي تعالي يا حبيبي اقعد جنبي الكرسي ده فاضي فقمت بسرعة لأن كنت عاوز الموقف ده ينتهي والناس تنشغل بحاجه تانيه قامت مطبطبة عليا وقالتلي متزعلش”.

وتابع قائلا :”الموقف ده اثر في نفسيتي جدا وحسيت اني مليش قيمه. وثانيا حصل في داخلي حاله لخبطة لأن وقتها حسيت بكره تجاه زوجه الفنان هاني شاكر وله هو شخصيا وفنه لأن كان اعتقادي أن الفن وأهله رقي واخلاق والحصل معايا ده كان أبعد ما يكون عن مخيلتي لأهل الفن ولكن يشاء القدر اني في نفس الموقف فنانه جميلة مثل لبني عبد العزيز تعدل الدفة وتوريني إن في كل مكان في دائما الحلو والوحش”.

حفيد كمال الشناوي اختتم منشوره بتوجيه رسالة قائلا فيها: “الفن رقي ،الفن اخلاق، الفن ليس بالبس والمظاهر والتفاخر بل بالسيره الطيبة وحب الناس ليك ولفنك. في رأيي الشخصي المتواضع وقف اي فنان لسبب مظهره وان ده لا يتماشى مع المظهر العام فيه تعسف وغموض، لأن من يقرر ما هو المظهر اللائق طالما هو غير معارض لقانون الدولة. عاجبني او لا ده مش من حق اي حد لان الاذواق تختلف. احتوي الفن ونميه اجتمع بيهم وطور منهم حتى لو بورش من النقابه لتطوير الفن وادعمهم وساعدهم وهنا تبقي فنان بجد وقلبك على الفن”.

واعتبر البعض بأن الرسالة الأخيرة قصد بها عمر الشناوي توجيهها الى النجم هاني شاكر بعد القرارات الأخيرة بوقف مطربي المهرجانات عن الغناء.

يذكر إن نقابة المهن الموسيقية بمصر، برئاسة الفنان هاني شاكر، قد أصدرت قرارًا بإيقاف 19 من مطربي المهرجانات، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء بسبب عدم تقنين أوضاعهم بالنقابة خلال الفترة الماضية.

عمر كمال الشناوي يوضح سبب تدوينته

ولاحقا، أرفق عمر كمال الشناوي منشوره الأخير بتعليق أوضح فيه سبب كتابته لهذا الموقف، مؤكدا بأنه لا يقصد فيه ذم أحد، فقال :”يا جماعة، والله انا اسف بس انا مش بحكي القصه دي عشان حد يذم في اي حد الهدف مش الذم او اننا نغلط في حد بل بالعكس. الهدف من القصه ان التعامل معايا في ظل ظروف دخولي القاعه دي يومها فكرني ان ممكن يكون شبيه باحساس اي حد بيتوقف او بيتمتع وهو مش فاهم ليه بيتعمل معاه كده وان تصرف الفنانه لبني عبد العزيز هداني وريحني وان الافضل هو الاهتواء والتوجيه”.

أحدث أعمال عمر كمال الشناوي

عمر كمال الشناوي يشارك حاليا في مسلسل “قواعد الطلاق الـ 45” مأخوذ عن المسلسل الأمريكي Girlfriends’ Guide to Divorce، الذي تم عرضه فى 2014 وحتى 2018 على خمسة أجزاء، والعمل من بطولة إنجي المقدم، عمر الشناوي، هايدي كرم، سالى شاهين، صدقي صخر، جيهان الشماشيرجى وإخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

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