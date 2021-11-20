مفاجأة غير متوقعة وراء رفض الفنانة نرمين الفقي الزواج حتى اليوم .. شاهد ماهو ؟

الرياض - محمد الاطلسي - بالرغم من عمرها إلا أن الفنانة المتألقة نرمين الفقي لا تزال تتمتع بنضارة الشباب وكأنها في سن العشرين، الأمر الذي أرجعه البعض إلى عدم زواجها حتى الآن.

48 عامًا هو عمر الفنانة الكبيرة نرمين الفقي، ففي يوم الواحد والعشرين من شهر يونيو الماضي احتفلت الفنانة نرمين الفق بعيد ميلادها الـ 48.

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https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وعن رفضها الزواج، انتشرت عشرات القصص والروايات حول الفنانة نرمين الفقي، الامر الذي دفعها للرد على كل تلك القصص المغلوطة.

وفي هذا السياق، قالت الفنانة نرمين الفقي ن السبب في عدم الزواج لأن العروض التي عرضت عليها لم تكن مناسبة لها سواء كان من خلال أن يكون العريس غير مناسب لها ولا يصلح زوجا مستقبليا أو أنها تحب شخص ولم تسنح لهم الظروف حتى تكلل العلاقة بالزواج، أو إنها تحب شخص لا يبادلها نفس شعور الحب ذاتها.

كما إنها كشفت أن لديها مواصفات في الرجل التي تريد الزواج منه “فتى احلامها، وتلخصت هذه المواصفات بأنها تريده رجلا بمعنى الكلمة، وأن يكون انسان محترم ولديه وظيفة محترمة، وأن يتمتع بالثقة في نفسه وأيضا الثقة في المرأة التي يحبها ويرتبط بها، وليس ارتباط عن طمع فيها.

وبالرغم من عمرها إلا أن الفنانة المتألقة نرمين الفقي لا تزال تتمتع بنضارة الشباب وكأنها في سن العشرين، الأمر الذي أرجعه البعض إلى عدم زواجها حتى الآن.

وعن رفضها الزواج، انتشرت عشرات القصص والروايات حول الفنانة نرمين الفقي، الامر الذي دفعها للرد على كل تلك القصص المغلوطة.

وفي هذا السياق، قالت الفنانة نرمين الفقي ن السبب في عدم الزواج لأن العروض التي عرضت عليها لم تكن مناسبة لها سواء كان من خلال أن يكون العريس غير مناسب لها ولا يصلح زوجا مستقبليا أو أنها تحب شخص ولم تسنح لهم الظروف حتى تكلل العلاقة بالزواج، أو إنها تحب شخص لا يبادلها نفس شعور الحب ذاتها.

كما إنها كشفت أن لديها مواصفات في الرجل التي تريد الزواج منه “فتى احلامها، وتلخصت هذه المواصفات بأنها تريده رجلا بمعنى الكلمة، وأن يكون انسان محترم ولديه وظيفة محترمة، وأن يتمتع بالثقة في نفسه وأيضا الثقة في المرأة التي يحبها ويرتبط بها، وليس ارتباط عن طمع فيها.