الرياض - محمد الاطلسي - عاش الفنان المصري عمر السيد سالم الجيزاوي، والشهير فنيا بعمر الجيزاوي، طوال عمره يضحك الناس في أفلامه، ومونولوجاته الشهيرة: «الفاكك، والفاكوك، والنشوق»، وكرمه الزعيم جمال عبدالناصر لاشتراكه في المجهود الحربي عام 1956، ونال شهادة (الجدارة) من الرئيس الراحل أنور السادات.

شادية سببت تعرضه لجلطة مات على إثرها وكان من أشهر من قدموا المنولوجات، وفي فترة العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 قدم جميع مطربي مصر أغاني، وألحان حماسية، ورغم من أنه سجل أغنية (ياللي من البحيرة.. ياللي من أهل الصعيد) بصوته. لكن الفنان ، فوجئ بالفنانة شادية تغنيها باسم «مصر اليوم في عيد»، وعندما علم بذلك أصيب باكتئاب وحزن شديد، ثم أصيب بجلطة عاش بعدها 9 أشهر، وفارق الحياة في 22 أبريل 1983. نهض أثناء تشريح جثته ومن أغرب المواقف التي حدثت له -وفقاً لبوابة”أخبار اليوم”- ، عندما كان يستقل سيارة، واختلت عجلة القيادة في يد السائق، وسقطت في الترعة، لكن السائق قفز قبل سقوطها، وغاص الجيزاوي وهو داخل السيارة في أعماق المياه، وأعتقد الجميع بأنه لقي مصرعه، وعندما جاء الطبيب الشرعي لتشريح جثته، أصيب كل من كان في المشرحة بالذهول عندما وجدوه ينتفض جالسا، ويردد: هذه قدرة الله.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

طبيبة روسية تفجر مفاجأة مذهلة وتكشف عمّا يحصل في جسمك عند التخلي تماما عن تناول السكر؟

معجزة الطبيعة .. نبات مذهل يحارب الشيخوخة ويطيل العمر ويحسن الذاكرة ( تعرف عليها الان )

تتحول إلى سم قاتل .. 3 أطعمة شائعة احذر تناولها مع الموز مهما كانت حاجتك إليه - تعرف عليها ؟

هذا الفنان المصري الشهير نهض أثناء تشريح جثته وهو يردد : قدرة الله..و ارعب كل الحاضرين! .. من يكون ؟

معلومة مذهلة .. لن تصدق ما لذي يحدث لجسمك عند الاستحمام بدون صابون؟

مفاجأة غير متوقعة وراء رفض الفنانة نرمين الفقي الزواج حتى اليوم .. شاهد ماهو ؟

فوائد قشر الموز السحرية كنز ثمين لا يقدر بثمن دواء لكل داء تعالج 7 أمراض غير متوقعة .. لن ترميها بعد اليوم

يجهلها كثير من الناس : علامات على قدميك تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم .. ( تعرف عليها )

الفنانة منة شلبي تكشف أسرار مشاهدها الساخنة في فيلم الساحر : كنت ساذجة والمخرج علمني كل حاجة؟

فنانة شهيرة جمالها ساحر لكنها الوحيدة التى رفض رشدي أباظة تقبيلها بسبب ريحة فمها الكريهة! .. من تتوقع ان تكون ؟

يمكنك تداركها بسهولة .. تعرف على 4 أشياء تسبب آلاما في الركبة خلال ممارسة رياضة المشي ؟

امراة حسناء كانت تجد ورقه على سريرها كل ليلة بعد سفر زوجها .. وعندما اخبرت الزوج عاد و اكتشف الكارثة الغير متوقعة ؟ ( تفاصيل مثيرة)

اكتشاف مذهل .. مركب طبيعي يخفض نسبة السكر في الدم بسرعة عالية دون الحاجة للأدوية .. تعرف عليه و طريقة التحضير

تحذير خطير : ظهور هذه العلامات في الساقين والكاحلين وأسفل الظهر قد تعني الإصابة بسرطان الكلى - تعرف عليها

على خطى ميا خليفة .. رهف القنون تصور أول فيلم اباحي وتظهر بصور فاضحة ؟

نوع غير متوقع من البقوليات له فوائد مذهلة منها يزيد الرغبة الجنسية للرجال و النساء ويصنف ببديل الفياجرا .. تعرف عليه

إذا ظهرت هذه العلامة في زوجتك طلقها فورًا .. تعرف عليها قبل أن تدمر حياتك؟

لن تصدق .. تناول زيت الزيتون مع مسمارين من القرنفل قبل النوم بهذه الطريقة لمدة يومين فقط وشاهد بنفسك ما الذي سيحدث لجسمك في أول أسبوع.. شاهد الفيديو

مفعولها أذهل الأطباء .. فاكهة لذيذة تعوض الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل خيالي ( تعرفوا عليها فورا )

لا تتجاهلها ابدا .. ظهور هذه العلامة في قدميك تشير على ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم بشكل خطير .. هذا ما يجب عليك فعله فورا؟

لا تتوقعها : تعرف على 8 فوائد سحرية للفازلين ستجعلك تستخدمه كل ليلة في غرفة نومك .. طريقة التحضير

كنز من العجائب تبحث عنه جميع النساء في غرفة النوم والسر يكمن في مسامير القرنفل .. وهذه الطريقة الصحيحة لإستخدامه

احذر .. ظهور هذه الاعراض عليك دلالة على أنك مسحور بـ«سحر» التفريق بين الأهل | هكذا تتخلص منه وطرق وعلاجه ؟

▪ فتاة حسناء دخلت غرفة والدتها بعد وفاتها فوجدت السر الذي كشف لها كارثة ادخلتها في صدمة! .. ماذا وجدت ؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

تزوج 8 مرات وكان الجيزاوي متعدد الزيجات، وأنجب أول مرة ٤ بنات، ثم ٣ صبيان، ثم تزوج من الراقصة اللبنانية أنوار حسين، وأنجب منها ولد اسمه (معين) وعاش في لبنان مع والدته، والعائلة لا تعرف عنهما شيئا، وتزوج بعد ذلك من ٧ نساء لكن لم ينجب منهن. اتُهم بالشيوعية يذكر أن عمر الجيزاوي أحيا حفل زواج الرئيس السادات، والسيدة جيهان، واتهمه البوليس السياسي آنذاك بالشيوعية لأنه لم يغن للملك فاروق، وقال عنه يوسف وهبي إن صوت الجيزاوي كالفولاذ لا يتغير ويظل لامعا.