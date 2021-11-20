بعد أن خطفت القلوب برحيلها المبكر.. شاهد الصور الأولى لشقيقة معز مسعود الراحلة (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - رحلت الأسبوع الماضي، علا مسعود، شقيقة الباحث والمنتج معز مسعود، والتي فطرت الكثير من القلوب برحيلها المبكر، حيث شهد لها الجميع بطيب خلقها ومعاملتها.

وقد وصفها شقيقها معز بحبيبة قلبه وصديقة عمره، وكتب في وفاتها: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون..ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ..إنا لله وإنا إليه راجعون..دي من أصعب لحظات حياتي..توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود..أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى..شكر الله سعيكم”.

بينما وصفتها حلا شيحة بعروس الجنة، وكتب في رثاها بعد أسبوع من رحيلها: “زي الجمعة دي الجمعة اللي فاتت كنا معاكي يا علا وانتي بتتزيني للقاء الخالق من وقتها بسرعة وهو عدى أسبوع والنهاردة تاني جمعة ازاي الوقت بقى سريع أوي كدة الواحد بقى عنده كمية طول أمل في الدنيا دي لا ينتهي فعلا الوقت بيبان كأنه طويل ولكنه في الحقيقة بسرعة البرق”.

وأضافت حلا شيحة: “حبيبتي يا علا يا ترى إيه اللي كان بينك وبين الله عشان كم الحب اللي أنا شخصيا شوفته إللي أنا لمسته فيكي أنك كنتي صاحبة روح طائرة وابتسامة تخطف القلب”.

وتابعت: “ويوم كتب كتابي على معز كنتي سعيدة جدًا بتتأملي بهدوء المشهد كله وكنتي فرحانة من قلبك وفرحانة لمعز وعينك كانت بتقول كلام كتير من غير ولا كلمة.. انتي كنتي جميلة من جوة وبرة.. ويوم رحيلك كنتي كمان جميلة.. ربنا اختار لقائك في أحلى يوم في الأسبوع خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، حبيتك وهفضل أدعيلك ديما ومستنية في يوم أقابلك في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا عروس السماء فعلا ربنا يصبرنا على فراقك يا جميلة ويصبر أحبابك كلهم والنهاردة هكون معاكي بالدعاء اطمني ونامي نومة العروس يا أجمل بنوتة”.

كما كانت علا إحدى الصديقات المقربات لمنة حسين فهمي، والتي شاركتها معظم لحظات حياتها، وننشر لكم الصور الأولى لعلا في العديد من المناسبات..

وأقيم مساء الخميس الماضي، عزاء علا مسعود شقيقة معز مسعود بساحة الوهاب المفتوحة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومنعت فيه أسرة الراحلة المصورين من التصوير في العزاء.

ونشر برنامج “et بالعربي” عبر حسابه على إنستجرام، صورا من العزاء، حيث كان في استقبال المعزيين، معز مسعود والفنان التشكيلي أحمد شيحة، وابنته حلا شيحة زوجة معز مسعود.

وتواجد في العزاء عدد من الشخصيات العامة والفنانين من بينهم المنتج محمد حفظي، وبشرى، شريف رمزي.

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