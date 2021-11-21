مفاجأة غير متوقعة .. الاعلامي جورج قرداحي يفجر الانترنت : هذه الديانة شرف لي اعتناقها .. هل سيتخلى عن المسيحية !؟

الرياض - محمد الاطلسي - عُرف جورج قرداحى كمذيع في قناة mbc1 في برنامج من سيربح المليون، واشتهر شهر كبير في الوطن العربي على مر 3 سنوات من عرض البرنامج. ولد جورج فؤاد قرداحي في 1 مايو 1950، في قرية فيطرون في قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان.

ويشغل الان منصب ووزير الاعلام اللبناني، حيث تم تعينة في 10 سبتمبر في 2021 بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي بعد أكثر من عام من استقالة الحكومة السابقة إثر الانفجار المدمر الذي حدث في ميناء بيروت،

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

تحذير صحي : لا تبدا يومك بتناول هذه الأطعمة الشعبية حتى وإن كنت تتضور من الجوع .. تعرف على الأسباب ؟

لا حياة في الدين : كم من الوقت تحتاج المرأة لبلوغ النشوة أثناء الجماع ؟.. تعرف عليه لتسعد زوجتك!

فنانة ونجمة شهيرة في غاية الجمال تفجرها مدوية : قبلاتي لـ عادل إمام فقط ؟

حكاية أغرب قبلة انتظرها رشدي أباظة .. البطلة وقعت على الأرض مغشية عليها من شدة سخونتها ؟

تحذير علمي حديث وخطير .. نقص هذا الفيتامين يسبب جلطة دماغية - تعرف عليه

طالبة في مصر تعاشر خادمها على السرير.. وهكذا اكتشفتهما والدتها بالصدفة ؟

أضف ملعقة صغيرة من هذه النبتة الشهيرة لطعامك ..تخفض الكوليسترول الضار في الجسم وتحسن صحة القلب وفوائد أخرى لا تتوقعها

أخطر « 3 » مشروبات شعبية تدمر هرمون الإنسولين و ترفع السكر في الدم فوراً .. تعرف عليها وتنجبها فوراً؟

اغتصبها 6 مجرمين وقامت بدورها ليلى علوي .. لن تصدق من هي صاحبة أشهر قضية اغتصاب في مصر؟

لن تصدق ما تفعله حبة من القرنفل فقط اذا وضعتها تحت لسانك .. شاهد النتيجة وماذا سيحدث بنفسك ؟

كي لا تندم بعدها ...احذر وضع "زيت الزيتون" على هذه المناطق الحساسة من جسدك! .. نتائجه وخيمة

تحذير خطير .. إبتعد عن هذه الأشياء فورا وقت نومك .. تسرق ماء عينيك وانت لا تشعر وقد تستيقظ يوما وانت لاترى امامك !

معجزة الطبيعة .. نبات مذهل يحارب الشيخوخة ويطيل العمر ويحسن الذاكرة ( تعرف عليها الان )

تتحول إلى سم قاتل .. 3 أطعمة شائعة احذر تناولها مع الموز مهما كانت حاجتك إليه - تعرف عليها ؟

لن تصدق .. تناول زيت الزيتون مع مسمارين من القرنفل قبل النوم بهذه الطريقة لمدة يومين فقط وشاهد بنفسك ما الذي سيحدث لجسمك في أول أسبوع.. شاهد الفيديو

مفعولها أذهل الأطباء .. فاكهة لذيذة تعوض الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل خيالي ( تعرفوا عليها فورا )

لا تتجاهلها ابدا .. ظهور هذه العلامة في قدميك تشير على ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم بشكل خطير .. هذا ما يجب عليك فعله فورا؟

لا تتوقعها : تعرف على 8 فوائد سحرية للفازلين ستجعلك تستخدمه كل ليلة في غرفة نومك .. طريقة التحضير

كنز من العجائب تبحث عنه جميع النساء في غرفة النوم والسر يكمن في مسامير القرنفل .. وهذه الطريقة الصحيحة لإستخدامه

احذر .. ظهور هذه الاعراض عليك دلالة على أنك مسحور بـ«سحر» التفريق بين الأهل | هكذا تتخلص منه وطرق وعلاجه ؟

▪ تحذير صحي : لا تبدا يومك بتناول هذه الأطعمة الشعبية حتى وإن كنت تتضور من الجوع .. تعرف على الأسباب ؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وتعتبر ديانة الاعلامي اللبناني جورج قرداحي ومعتقداته وطائفته الأصلية، مسيحية مارونية، لانه ولد لعائلة مسيحية مارونية.

وطبقا لما رصده فريق "اثراء نت" تحدث جورج قرداحي عن الديانه الاسلامية بمقطع فيديو، حينما نشروا شائعات عن اعتناقة الاسلام فكان رده كما جاء في هذا المقطع " انه باركوا له انه انا اهتديت واعتنقت الاسلام واجت رسائل بالملايين يهنونين اني اعتنقت الاسلام، وانا هذا شرف لي". ولكن هو اعتبر نشر هذه الشائعات اتهام له لانه لم يعتنق الاسلام ابدا، ولازال على الديانة المسيحية.