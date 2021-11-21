الرياض - محمد الاطلسي - يمتلك شخصية مفعة بالحيوية ووجه جذاب مريح، منح صاحبه تألقاً وسحراً، فأصبح محط أنظار النساء وفارس أحلامهن، ليستحق لقب «الدنجوان»، حتى الآن بالرغم من مرور 37 عاماً على رحيله، ليظل أسطورة لن تتكرر، تحبه الفتيات فما زال فارس أحلامهن إنه الفنان الراحل رشدى أباظة الذي كشف عن أغرب قبلة انتظرها في حياته حتى أن البطلة التي قبلها سقطت على الأرض بعدها.

"الدنجوان" كما يلقبه الجمهور والنقاد، لمعت نجوميته في فيلم "امرأة على الطريق" عام ١٩٥٨ مع شكري سرحان وزكي رستم وهدى سلطان، وكان من أخرجه الراحل عز الدين ذو الفقار، ثم قدم بعد ذلك أفلاما ذات قيمة عظيمة مثل "جميلة بوحيرد وإسلاماه وفي بيتنا رجل والطريق ولا وقت للحب والشياطين الثلاثة والزوجة 13 وصغيرة على الحب".

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

تحذير صحي : لا تبدا يومك بتناول هذه الأطعمة الشعبية حتى وإن كنت تتضور من الجوع .. تعرف على الأسباب ؟

لا حياة في الدين : كم من الوقت تحتاج المرأة لبلوغ النشوة أثناء الجماع ؟.. تعرف عليه لتسعد زوجتك!

فنانة ونجمة شهيرة في غاية الجمال تفجرها مدوية : قبلاتي لـ عادل إمام فقط ؟

حكاية أغرب قبلة انتظرها رشدي أباظة .. البطلة وقعت على الأرض مغشية عليها من شدة سخونتها ؟

تحذير علمي حديث وخطير .. نقص هذا الفيتامين يسبب جلطة دماغية - تعرف عليه

طالبة في مصر تعاشر خادمها على السرير.. وهكذا اكتشفتهما والدتها بالصدفة ؟

أضف ملعقة صغيرة من هذه النبتة الشهيرة لطعامك ..تخفض الكوليسترول الضار في الجسم وتحسن صحة القلب وفوائد أخرى لا تتوقعها

أخطر « 3 » مشروبات شعبية تدمر هرمون الإنسولين و ترفع السكر في الدم فوراً .. تعرف عليها وتنجبها فوراً؟

اغتصبها 6 مجرمين وقامت بدورها ليلى علوي .. لن تصدق من هي صاحبة أشهر قضية اغتصاب في مصر؟

لن تصدق ما تفعله حبة من القرنفل فقط اذا وضعتها تحت لسانك .. شاهد النتيجة وماذا سيحدث بنفسك ؟

كي لا تندم بعدها ...احذر وضع "زيت الزيتون" على هذه المناطق الحساسة من جسدك! .. نتائجه وخيمة

تحذير خطير .. إبتعد عن هذه الأشياء فورا وقت نومك .. تسرق ماء عينيك وانت لا تشعر وقد تستيقظ يوما وانت لاترى امامك !

معجزة الطبيعة .. نبات مذهل يحارب الشيخوخة ويطيل العمر ويحسن الذاكرة ( تعرف عليها الان )

تتحول إلى سم قاتل .. 3 أطعمة شائعة احذر تناولها مع الموز مهما كانت حاجتك إليه - تعرف عليها ؟

لن تصدق .. تناول زيت الزيتون مع مسمارين من القرنفل قبل النوم بهذه الطريقة لمدة يومين فقط وشاهد بنفسك ما الذي سيحدث لجسمك في أول أسبوع.. شاهد الفيديو

مفعولها أذهل الأطباء .. فاكهة لذيذة تعوض الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل خيالي ( تعرفوا عليها فورا )

لا تتجاهلها ابدا .. ظهور هذه العلامة في قدميك تشير على ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم بشكل خطير .. هذا ما يجب عليك فعله فورا؟

لا تتوقعها : تعرف على 8 فوائد سحرية للفازلين ستجعلك تستخدمه كل ليلة في غرفة نومك .. طريقة التحضير

كنز من العجائب تبحث عنه جميع النساء في غرفة النوم والسر يكمن في مسامير القرنفل .. وهذه الطريقة الصحيحة لإستخدامه

احذر .. ظهور هذه الاعراض عليك دلالة على أنك مسحور بـ«سحر» التفريق بين الأهل | هكذا تتخلص منه وطرق وعلاجه ؟

▪ تحذير صحي : لا تبدا يومك بتناول هذه الأطعمة الشعبية حتى وإن كنت تتضور من الجوع .. تعرف على الأسباب ؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

النجم الراحل حكى عن القبلات في حياته في حوار لمجلة الشبكة، وروى أغرب القبلات التي جمعته بالفنانات في الأفلام، حيث قال: "فنانة تركت السينما الآن كان بيني وبينها بداية تفاهم، أو تستطيع قول إنها رائحة حب، أو شروع فيه، وكنت ألمس يدها ونحن نمثل فترتجف، وأحس هذا فأترفق بها وآخذها إلى الجدية في الأداء حتى لا تصبح رجفتها اضطرابًا يضيع منها الحوار أو ينسيها خطاها".

وروى كواليس تصوير ذلك المشهد فيقول: ترقبت اليوم الذي تكون فيه القبلة بصبر نافد، لأنها بهذه النعومة والحساسية شوقتني لتقبيلها، ويومها جاءت وهي ممتقعة الوجه ووقفت في البلاتوه تستمع إلى المخرج كما لو كان قاضيًا قاسي القلب يحكم عليها بالقبلات.. ودارت الكاميرا واقتربت مني وفي عينيها توسل أكثر من الحب، واقتربت أكثر، ثم ألقت بنفسها في أحضاني، وأطبقت على شفتيها كأمر المخرج، وكخيال المؤلف، وكحتمية المشهد، ورحت معها في قبلة عنيفة، وصاح المخرج"ستوب"، فتركتها، ولكنها هوت إلى الأرض مغشيًا عليها".

النجم الراحل تزوج ٥ مرات، وكانت أولى زوجاته الفنانة تحية كاريوكا، عقد قرانهما عام ١٩٥٢ واستمر زواجهما ٣ سنوات، أما بربارا الأمريكية فقد كانت زوجته الثانية وأنجب منها ابنته الوحيدة "قسمت" واستمر زواجهما ٤ سنوات وطلّقها عام ١٩٥٩، وسامية جمال كانت زوجته الثالثة تزوجها عام ١٩٦٢، واستمر زواجهما قرابة ١٨ عاماً وانفصلت عنه عام ١٩٧٧، وكانت صباح زوجته الرابعة تزوجها عام ١٩٦٧ وطلقها بعد أسبوعين، وكانت سامية جمال في عصمته أما نبيلة أباظة فكانت زوجته الخامسة، علما أنها ابنة عمه تزوجها عام ١٩٧٩ قبل وفاته بسنتين.

توفي الدنجوان في ٢٧ يوليو ١٩٨٠عن عمر يناهز ثلاثة وخمسون عاما بعد معاناته مع مرض سرطان الدماغ وأشترك في آخر أعماله "الأقوياء" والذي لم يستطع إنهائه فأكمله الفنان القدير صلاح نظمي بدلا عنه بعد وفاته، وينحدر من الأسرة الأباظية المصرية المعروفة والشائع عنها أنها ذات أصول شركسية، وأمه من أصول إيطالية، وقد اكتسبت عائلة أباظة هذا اللقب من جنسية أمهم زوجة الشيخ العايد التي كانت من إقليم أباظيا.