فنانة ونجمة شهيرة في غاية الجمال تفجرها مدوية : قبلاتي لـ عادل إمام فقط ؟

الرياض - محمد الاطلسي - قدمت العديد من الأعمال الفنية حتي وصلت إلى أكثر من 60 مسلسلا و35 فيلما و20 مسرحية، بعدما درست فن الباليه، وكان بوابتها نحو الدخول في عالم الفن، ولدت أشجان محمد السيد عزام في 10 أكتوبر 1956 وتخرجت من كلية الحقوق، والتي اشتهرت باسم "شيرين"، وهو الاسم الذي حملته في أولى أعمالها الفنية، وهو مسلسل عيون، عام 1980.

بدأ الفنانون يتعرفون عليها وعلى موهبتها بعد إذاعة المسلسل، واكتشفها الفنان جورج سيدهم، وتوسم فيها نجمة واعدة، شاركت "شيرين"، في مسرحية المتزوجون، بعد اعتذار الفنانة هويدا منسي، ابنة الشحرورة صباح، عن عدم استكمال دورها فرشحها "جورج سيدهم" لأداء شخصية "لينا"، والذي تألقت فيه وبزغ نجمها من خلاله.

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تزوجت "شيرين"، في بداية مشوارها الفني، من المخرج محمد أسامة، والذي كان يتعدى عليها بالضرب بحسب تصريحات لها، وكانت تختبيء منه في الدولاب، حتى أنها عندما علمت بحملها، ذهبت للطبيب لإجهاض نفسها، ولكن الطبيب رفض ونصحها بالإحتفاظ بالجنين ليكون سنداً لها، وبالفعل أنجبت إبنتها الوحيدة ميريت، لتتطلق من زوجها في وقت لاحق.

"لا أخجل من قبلاتي لعادل إمام"، ولا أندم على تقديم أدور إغراء"، كانت تلك كلماتها، مؤكدة أن تلك الأدوار صنعت تاريخها الفني، وأضافت أنها قبلت بتلك القبلات لأنها لعادل إمام فقط، وقالت: "المسموح به لعادل إمام غير مسموح به لشخص آخر"، مضيفة إنها لا تخشي الموت لأنها قريبة من الله.