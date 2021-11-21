أول تعليق من تركي اَل الشيخ على إهداء عبدالمجيد عبدالله سيارة بـ 15 مليون ريال سعودي

ابو ظبي - احمد الجزار - توعد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أحد الأشخاص برفع دعوى قضائية في حقه بعدما بث مقطع فيديو عبر السوشال ميديا، يدّعي فيه أن آل الشيخ قدّم هدية تقدّر قيمتها بملايين الدولارات للفنان عبد المجيد عبدالله.

ويصور الفيديو سيارة فارهة، ويقول ناشره إن ”هذه السيارة اشتراها بالأمس تركي آل الشيخ بـ15 مليون ريال سعودي (نحو 4 ملايين دولار أميركي)، وأهداها للفنان عبدالمجيد عبدالله“.

وجرى تداول المقطع على نطاق واسع لا سيما عبر موقع تويتر الأكثر استخداما على مستوى السعودية، علما أن انتشار الفيديو جاء بالتزامن مع زيارة آل الشيخ وعبد المجيد عبدالله معرض السيارات في موسم الرياض.

وردا على ما جاء في المقطع، نشر آل الشيخ تغريدة توعد فيها مصور المقطع وناشره باللجوء إلى القضاء، وقال فيها ”نشر البعض مقطعًا يزعم فيه أنني قمت بتقديم هدية سيارة لأحد الفنانين بملايين الريالات“.

وأضاف رئيس هيئة الترفيه “بالعادة لا أرد على الشائعات المغرضة ولكن نظرًا للكذب المتعمد بذلك فسأقوم بتقديم شكوى رسمية حسب النظام ضد مصور المقطع ومن نشره“.

وكان آل الشيخ نشر صورة تجمعه مع عبدالمجيد عبدالله في معرض السيارات وعلق عليها بالقول: ”مع الغالي الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله في معرض السيارات.. فيه سياره جازت لي شكلي برجع اشتريها”.

بدوره نشر عبد المجيد أيضا بعض الصور مع آل الشيخ، وعلق عليها ”معالي المستشار..يعجز اللسان عن وصفك، تفانيك وإبداعك وبصمتك اللي لمسناها بكل فعاليه بهالموسم، شكرا أبو ناصر“.

على صعيد آخر؛ أعلن تركي آل الشيخ أن ليلة أسير الشوق في موسم الرياض نفدت كل التذاكر فيها بعد دقائق من طرحها وهنالك 300 ألف شخص على لائحة الانتظار. ويشارك في ليلة ”أسير الشوق“ المنتظر تنظيمها الجمعة الـ 26 من نوفمبر الجاري على خشبة مسرح ”محمد عبده ارينا“ بمنطقة ”بوليفارد رياض سيتي“ عدد من كبار الفنانين السعوديين والعرب، يتقدمهم محمد عبده فنان العرب، عبادي الجوهر، عبد المجيد عبد الله، راشد الماجد، وأصالة نصري الذين شاركوا الأمير النجاحات من خلال أغان خالدة. وتتراوح أسعار التذاكر من 300 ريال إلى 3450 ريالا لباقة رويال.

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