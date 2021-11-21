حلا شيحة ومعز مسعود يحضران حفل افتتاح معرض والدها التشكيلي (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة حلا شيحة، على دعم والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، بحضور المعرض الخاص به، مساء اليوم السبت، بصحبة زوجها الداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود، وذلك في أول ظهور لهما بعد وفاة علا شقيقة معز منذ أيام.

وظهرت حلا شيحة، في المعرض، وهي ترتدي الحجاب، وحرصت على التقاط بعض الصور التذكارية بصحبة معز مسعود، ووالدها أحمد شيحة وشقيقتها الفنانة هنا، ومايا ورشا.

ومن جانبها، أعربت حلا شيحة عن سعادتها الكبيرة بحضور معرض الفن التشكيلي الخاص بوالدها الفنان أحمد شيحة، وقالت في تصريحات صحفية، إنها فخورة بوالدها وتاريخه الفني الكبير الذي يوثقه المعرض، مؤكدة أنه سبب من أسباب حبها للفن.

فيما قال زوجها معز مسعود،، إنه يحب أحمد شيحة ومن المعجبين بما يقدمه من لوحات وفن يعبرون عن الحضارة المصرية.

وأظهرت حلا وزوجها معز دعمهما لوالدها أحمد شيحة الذي أهدى الأخير كتابه الذي يحمل عنوان “روح مصرية”.

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ويضم معرض “روح مصرية” للفنان أحمد شيحة ما يقرب من 50 عملاً فنيًا كما تتضمن فعاليات المعرض توقيع كتاب من إصدار جاليرى بيكاسو إيست، هذا الكتاب يحمل بين طياته أعمال للفنان عبر سنواته الإبداعية ومراحلها المختلفة وتقنياتها المتعددة مصحوباً بالدراسات النقدية العديدة من أشهر نقاد الحركة التشكيلية بالمنطقة العربية.

أحمد شيحة يتلقى العزاء في شقيقة معز

وحرص الفنان التشكيلي أحمد شيحة، مساء أول أمس الخميس، على استقبال المعزيين، في علا مسعود، شقيقة الباحث والمنتج معز مسعود، بساحة الوهاب المفتوحة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ووقف لاستقبال المعزيين بجوار معز مسعود الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وابنته حلا.

ورحلت علا مسعود عن عالمنا 11 نوفمبر الماضي، وأعلن معز مسعود ذلك عبر صفحته على الفيسبوك، كاتبا: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. دي من أصعب لحظات حياتي.. توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود.. أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى.. شكر الله سعيكم».

ونعت حلا شيحة، الراحلة عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام، قائلة: «إن العين تدمع، والقلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا يا عُلا لمحزونون لفراقك يا أطيب قلب وروح مش من العالم ده.. انتقلت إلى جوار الله عُلا مسعود أخت زوجي نسألكم الدعاء».

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