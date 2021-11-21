عندما تفوح أسرار الجميلات .. سهير رمزي تروي تفاصيل ظهورها عارية دون قصد وتكشف أسباب رفضها فيلم لبناني

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر الفنانة سهير رمزي ، واحدة من أجمل نجمات جيلها ، وأكثرهن جرأة، وإثارة للجدل، سواء فيما يتعلق بأعمالها الفنية أو حياتها الشخصية، إذ تعددت زيجاتها فتعدت العشر زيجات ، وبررت الأمر في حوار لها قائلة: "كنت بقضى فترة العِدة بالعافية، وأتزوج في نفس يوم انتهاءها، أنا اتحرمت من الأب والأخ والابن بحس الرجل مهم في حياتي وسند".

أثارت "سهير رمزي"، أزمة كبيرة مع المخرج سعيد مرزوق، فاتهمته بخداعها في فيلم المذنبون ، وتعمد اظهارها عارية في أحد المشاهد، رغمًا عنها، خاصة بعد الهجوم الكبير الذي طاله الفيلم، بسبب مشاهده الجريئة حتى أنه أثار أزمة لرقابة المصنفات الفنية، إذ تم محاكمة رئيستها حينها "اعتدال ممتاز"، بسبب سماح الرقابة بعرض الفيلم بما تضمنه من مشاهد جريئة.

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عادت الأزمة بينهما من جديد لتطفو على السطح بسبب فيلم "انقاذ ما يمكن انقاذه"، إذ أنه وبعد بدء التصوير، تراجعت "سهير رمزي"، عن المشاركة في العمل بسبب مشهدًا جريئًا لها، لم توافق على تصويره، وهو ما أثار غضب مرزوق، وتسبب في نشوب بينهما، فقالت رمزي: "عندما قرأت سيناريو الفيلم في البداية فوجئت بضمه لمشهد أقوم فيه بطبع 'ختم النسر' على أجزاء متفرقة من جسدي، وهو ما رفضته تماما لأنني وجدته غير ملائما".

وتابعت: "لما كلمته قالي إنه مصر يعمل المشهد ده وأنا قولتله إني مصرة إني ماكملش، ليقوم بعدها سعيد مرزوق بمقاضاتي لرفضي استكمال تصوير الفيلم، بعد قطعي لشوط كبير فيه، وانتهى الأمر بإسناد دوري في الفيلم إلى الفنانة الراحلة مديحة كامل".

وذكرت سهير رمزي، أنها عرض عليها في فترة السبعينات الظهور عارية تمامًا في فيلم لبناني بمبلغ مغري، إلا أنها رفضت الأمر قائلة :"المشاهد التي كان يحويها الفيلم لا تقارن بما قدمته من إغراء".