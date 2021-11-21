مفيد فوزي عن دينا الشربيني: “أنا لو أبوها كنت ضربتها علقة” وهذا هو رأيي في مهرجان الجونة

ابو ظبي - احمد الجزار - استضافت الإعلامية راغدة شلهوب الإعلامي مفيد فوزي في برنامج “نص الكلام” المذاع عبر قناة النهار، وسألته “هل العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني قدمت صورة سيئة للشباب برأيك؟”

وردا على السؤال قال مفيد فوزي: “100%، أنا مرضتش أذكر اسم دينا الشربيني احتراما للعلاقات الإنسانية، لكني أعتقد إنها كممثلة جيدة، إنما كظهور اجتماعي مع عمرو دياب أقول لها تعالي يا بنت شوفي شغلك.”

وردا على سؤال :علاقتها به قد ضرتها؟” أجاب: “بالنسبة لي أبدا، لا يحدث أي شيء من الضرر، بس أنا بعتقد إن عمرو بيحب الظهور الاجتماعي ده، هي 100% استفادت.”

وسألت مقدمة البرنامج مفيد فوزي: “لو كنت أبوها كنت قلت لها إيه؟” فأجاب: “كنت ضربتها علقة، ولم ألجأ إلى ما يسمى بالتربية، لإنه إما هي تطلع وتثبت نفسها بجدارة دونما سلم، ودونما دخول في حياة السيد عمرو دياب.”

وأضاف: “السيد عمرو دياب اجتماعيا 100%، وعضلاته رائعة، وظهوره الاجتماعي هايل، إنما متفرضش عليا إن أنا أديله ودني. لن تنزل دمعة ولن تخذلني دمعة لو غنى عمرو دياب.”

وعن رأيه في مهرجان الجونة، قال هو عبارة عن سجادة حمراء وقليل من الفن، والظهور العاري”.

وعن جدل اللبس، خاصة أنه موجود في كل المهرجانات، قال: يمكن في مصر إلى حد ما في درجة كبيرة من الحياء الشرقي، والناس اعتادت في مهرجان الجونة على السجادة الحمراء فقط، وما بيحصلش نوع من النقاش حول فن السينما، والنقد قليل، وكاد يكون منعدم، وأبرز ما في الجونة هي السجادة الحمراء”.

وقال مفيد أنه لم يتم دعوته أبدًا لمهرجان الجونة ولو تم دعوته سيقول الحقيقة.

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