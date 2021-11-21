اليوم.. محمد إمام يصور مشاهده فى فيلم ”عمهم” فى الحزام الأخضر

يصور النجم محمد إمام مشاهده فى فيلم "عمهم"، بمنطقة الحزام الأخضر اليوم السبت ويستمر التصوير حتى الساعات الأولى من اليوم التالي وهو الديكور الرئيسي للعمل، وينافس خلال الأحداث على بطولة الجمهورية للملاكمة.

​فيلم "عمهم"، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، ويشارك في بطولته أيضًا سيد رجب، والفنانتان هدى المفتى وآيتن عامر، واللاتى جاءتا بدلاً من أمينة خليل ورحاب الجمل.

وتستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن التى تعتمد على بعض مشاهد الجرافيك التى تتطلب تكلفة إنتاجية عالية.

ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018 وشارك في بطولته ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن كوميدى.

وكان آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.