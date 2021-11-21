عرض فيلم مربع برمودا فى ديسمبر المقبل

قررت أسرة فيلم “مربع برمودا” عرض العمل فى ديسمبر المقبل حيث يقوم حاليا مخرجه طارق رفعت بمواصلت مرحلة مونتاج الفيلم من اجل أن يكون جاهزا للعرض.
وكان أعلن المخرج طارق رفعت - عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - عن إنتهاء تصوير فيلم مربع برمودا ، ليكون الفيلم جاهزًا للدخول في مراحل الإنتاج الأخيرة من مونتاج وغيرها.
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