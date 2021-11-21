وليد عوني يشارك فى القاهرة الدولى للمسرح التجريبى بعرض ”ديفيليه”

يشارك الفنان وليد عوني في الدورة الـ28 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وذلك من خلال عرض "ديفيليه" الذي يقدمه في صورة لوحات عن جائحة كورونا فالعرض يتناول تأثير فيروس كورونا على البشرية من خلال منظور مختلف حيث يسعى لنشر الطاقة الإيجابية من خلال لوحات فنية مشرقة تتجمل بالألوان والزهور المبهجة التي تعبر عن أحلام الإنسانية في عودة الحياة إلى طبيعتها بعد أن غيرت الحائحة نمطها.

فرقة الرقص المسرحي الحديث تعد الأولي من نوعها في الوطن العربي حيث تأسست عام 1993 وحققت الكثير من النجاحات وقامت بالمشاركة في العديد من المهرجانات العالمية بمختلف البلدان منها الصين ،كوريا، أمريكا والدول الأوروبية كما حصلت على أفضل استعراض في المهرجان القومي للمسرح عن عرض الفيل الأزرق عام 2015 وحازت على تقدير كبير من النقاد والإعلاميين إلى جانب الاعجاب الجماهيري.