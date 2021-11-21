فنانة مصرية شهيرة تصرخ بعدما تحول مشهد اغتصابها إلى حقيقة؟ .. لن تصدق من تكون ومن الفاعل؟

الرياض - محمد الاطلسي - اعتبرت من اجمل فنانات مصر وهي فنانة شهيرة ولدت بمحافظة الاسكندرية عام 1960 ، قدمت أولى تجاربها التمثيلية من خلال مسرحية "راجل مفيش منه" ، أما عن أولى تجاربها السينمائية فكانت من خلال فيلم " الفقراء أولادي " ، كما شاركت في فوازير " فطوطة " الشهيرة .

تعرضت للعديد من الشائعات في حياتها الشخصية كان أبرزها زواجها السري من " معمر القذافي " رئيس ليبيا الراحل ، لكنها نفت تماماً هذه الشائعة ، إنها الفنانة " سميرة صدقي " .

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

وداعا للأدوية و المعاناة .. هذه المشروبات المذهلة لها مفعول السحر تستعيد صحة الكبد

مصر .. تعليق «مؤلم للغاية» وغير متوقع من زوجة بيج رامي على صور زفافه من الثانية ؟

فتاة حسناء تشكو من آلام الدورة الشهرية .. وعندما ذهبت للمستشفى وقعت المفاجأة التي أدهشت الجميع ؟ .. شاهد

علماء في روسيا يكشفون عن سبب غير متوقع لارتفاع ضغط الدم

للمتزوجين فقط .. عصير طبيعي يشعل الرغبة الجنسية لدى الرجل و المرأة إلى مستوى عالي .. فقط تناولوه في هذا التوقيت

أسرار مثيرة للغاية : رئيس عربي عرض ١٠٠ مليون جنيه لشراء افلام سعاد حسني الاباحية .. السبب سيصدمك؟!

أجمل 3 فنانات مصريات عشقهن الجميع يتزوجن من احد افراد الأسرة الحاكمة .. ستنصدم عندما تعرف الأسماء .. شاهد من يكون ؟

يحدث في مصر.. يغتصب الزوجة أمام زوجها بكل نشوة .. وهكذا كانت النهاية ! ( صورة )

مشروب ساخن شهير لا يخلو منه اي منزل سلاح فتاك لإنقاص الوزن والكوليسترول والتخلص من الكرش والقضاء على التهاب المفاصل (تعرف عليه)

بعد شكوكه القاتلة .. هذا الزوج وضع كاميرا مراقبة في غرفة النوم ليكتشف ماتفعله زوجته بالليل أثناء نومه .. وفي الصباح كانت الصدمة !

لن ترميها بعد الأن ..قشور هذه الفاكهة تخفض السكر في الدم بشكل مذهل جدا

متواجد بكل منزل .. هذا البهار الشهير ينظم مستوى الكولسترول و يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم ويخفض الجلوكوز ويعزز صحة القلب .. تعرف عليه

عروس سقطت مغشيا عليها بعد قيام العريس بممارسة هذا الفعل معها في «ليلة الدخلة» وتنقل للعناية المركزة ( تفاصيل ساخنة)

معجزة طبية اذهلت الأطباء .. هذا يحدث لجسمك عند وضع قطرات من زيت الزيتون على السرة ؟

علماء يعثرون على مرقد اهل الكهف « الرقيم» بعد اكثر من قرنين .. لن تصدقوا ما وجدوه في الداخل والمفاجئة بشأن الكلب الذي كان معهم ؟

احذر .. قرقرة المعدة أحياناً لا تكون بسبب الجوع وانما مؤشر خطورة .. تفاصيل أكثر

تفاصيل تنشر لأول مرة .. الكشف عن هوية الرجل الذي صور 18 فيلماً اباحياً للفنانة سعاد حسني وهي مخدرة .. والمفاجأة في جنسيته ؟

فضيحة مدوية : بطل مسلسل « المؤسس عثمان » يظهر عاري وحبيبته كما خلقهما الله في ليلة حمراء على السرير ( شاهد الصورة )

هذه النبتة العشبية تعالج الحساسية وتحمي من السرطان وتحسن الذاكرة وتنظم السكر .. وفوائد أخرى كثيرة؟

تناول هذه الفاكهة الشهيرة و المتوفرة مرة في اليوم تحفظ ضغط الدم و تحميك من تصلب الشرايين وضعف الانتصاب و 12 فوائد أخرى

مشروب سحري يمتص السكر في الدم ويعالج الاضطرابات الجنسية لدى الرجال والنساء .. طريقة التحضير

تحذير خطير .. إبتعد عن هذه الأشياء فورا وقت نومك .. تسرق ماء عينيك وانت لا تشعر وقد تستيقظ يوما وانت لاترى امامك !

▪ وداعا للأدوية و المعاناة .. هذه المشروبات المذهلة لها مفعول السحر في استعادة صحة الكبد

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

كما أنها حصلت على لقب " بطلة أفلام المقاولات " مدة عشرون عاماً وتم اتهامها أنها تقدم فن يفسد الذوق العام ، مما جعلها ترد على هذه الانتقادات الموجهة إليها موضحة أن كلمة مقاولة تطلق على منتج تقاول مع مخرج على مجموعة أفلام مقابل مبلغ من المال ، ولا يصح أن تطلق على فنانة .

من أغرب المواقف التي تعرضت لها الفنانة أثناء التصوير ، أنها كانت تقوم بتصوير مشهد ساخن على السرير في أحد الأفلام أمام الفنان " محي الدين إسماعيل " ، وأنثاء كواليس التصوير فوجئت به يقوم بإحتضانها بقوة بعيد عن التصوير ، ما جعلها تهرب من الاستوديو واستمرت في الصراخ ورفضت التصوير مذهولة من هذا الموقف .