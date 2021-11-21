نيرمين الفقي تشارك كواليس مسلسل أبو العروسة 3

شوقت الفنانة نيرمين الفقي جمهورها للجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة”عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. ونشرت نيرمين الفقي صور من كواليس المسلسل بصحبة مدحت صالح و علقت قائلة:" الله المستعان ابو العروسه ج ٣ " .

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