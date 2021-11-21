سينتيا خليفة تتألق في أحدث ظهور لها من دبي

نشرت الفنانة سينتيا خليفة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام. و ظهرت سينتيا خليفة في الصور من دبي باطلالة ساحرة حيث ارتدت فستان باللون الأبيض مما اثارت اعجاب متابعيها. مسلسلات سينتيا خليفة أدت سينتيا خليفة في رمضان دور "مايا" في مسلسل ضد الكسر ودور "نادين" في مسلسل حرب أهلية ثم توجهت إلى لبنان بعد انتهاء الموسم الرمضاني وذلك بعد حصولها على دور البطولة المطلقة مع شركة "فالكون فيلمز" في مسلسل "8أيام".

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