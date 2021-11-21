“السيارة كادت أن تنفجر”.. جمال الشاعر وزوجته يتعرضان لحادث مروع (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - نجا الإعلامي جمال الشاعر وزوجته من حادث سير كبير تعرض له بالقرب من العاصمة الإدارية.

وطمأن جمال الشاعر أصدقائه ومتابعيه عليه وعلى زوجته وحكى ما حدث له عبر حسابه على “فيسبوك”، ونشر صورة لسيارته أوضحت حجم الحادث.

وكتب: “الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا الله حمد الشاكرين، تعرضت وزوجتي لحادثة مروعة، على بعد دقائق من العاصمة الإدارية، لطف الله سبحانه وتعالى نجانا بعد أن كادت السيارة تنفجر، جزيرة وأسوار، وظلمة موحشة تفاجئك بين طريق المحاجر والطريق الدائرى الأوسطى .. لا أعمدة ولا إضاءة ولا إشارات فسفورية ولاشئ وكأن حياة الناس لعبة مفاجآت الطرق حديثة الإنشاء وماحولها من طرق جانبية ومخارج كلها مأساوية تودى بحياة الناس اللهم احفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين”.

وجمال الشاعر إعلامي مصري، حصل على بكالوريوس تجارة في قسم إدارة الأعمال عام 1978، ثم درس الإعلام، وعمل مذيعا بإذاعة صوت العرب، ثم عمل مذيعا بالتليفزيون وقدم العديد من البرامج الشهيرة منها “بين الناس” و”الجائزة الكبري” كما ترأس قسم الشباب بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري.

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