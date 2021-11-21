أسرار للعلن .. حكاية فيلم ممنوع من العرض لميرفت أمين بسبب ملابسها الجريئة ومشهدها الساخنة؟

الرياض - محمد الاطلسي - رغم أن الثلاثى رشدى أباظة وميرفت أمين وهند رستم، لهم من الأعمال الفنية ما يدعو للفخر، ورفع القبعة فى بعض الأحيان، إلا أنهم ارتكبوا خطأ كبيرا حين وافقوا على المشاركة فى فيلم "أعظم طفل فى العالم"، الذى اعتبره الكثيرون نقطة سوداء فى سجلاتهم الفنية، وخصوصا ميرفت أمين، كونها قدمت أحد المشاهد الجريئة فى الفيلم دون أى مبرر.

الفيلم من إنتاج عام 1973، وتم تصويره بالكامل فى لبنان، من بطولة رشدي أباظة وهند رستم وميرفت أمين وعمر خورشيد وصلاح السعدني وحلمي الزمر، من تأليف على سالم، وإخراج جلال الشرقاوى.

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أما أحداث الفيلم فتدور حول "فتحي"، الدكتور الجامعي المعار إلى جامعة بيروت، وزوجته "سامية" التي تعمل كمذيعة لبرامج السيدات في التلفزيون، واللذان يتفاجآن فى حد الأيام بقدوم "ماتيلدا" ابنة صديق فتحي السويدي للإقامة معهما، فتشعر سامية بالغيرة الشديدة من جمال ماتيلدا الفائق بينما تبدأ ماتيلدا في مغازلة فتحي والتصريح بإعجابها به ورغبتها في مشاركته في مشروع إنجاب أعظم طفل فى العالم من أب شرقى وأم غربية.

وقد صدر قرار بمنع الفيلم من العرض فى مصر، بسبب الملابس الجريئة التى ظهرت بها ميرفت أمين، إلى جانب ظهورها فى أحد المشاهد بشكل جرئ للغاية.