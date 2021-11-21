شارك المغني عمر كمال في فيديو طريف برفقة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، وظهر عمر وهو يهدي عبد الباسط ساعة ويقبل يده، فيرد عليها المغني الكبير: "إيه ده ساعة يعني أنت تغني جنبي وتجبلي ساعة وأنت غنيت جنبي ركبت عربية بـ10 ملايين جنيه"، فيرد " عمر كمال " يابا دي ساعة من السعودية الناس بتفرح لما تجبلهم سواك من السعودية أنا جبتلك ساعة.. في إيه يابا ده رزقي" .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد الباسط لـ عمر كمال: يعنى أنت تركب عربية بـ10 مليون وأنا... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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