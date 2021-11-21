نجاة الإعلامي جمال الشاعر من الموت بإعجوبة

أعلن الإعلامي جمال الشاعر، عن تعرضه لحادث سير برفقة زوجته.

ونشر جمال الشاعر، صورة لسيارته بعد تعرضة للحادث، وعلق علي الصورة: "الحمد لله رب العالمين.. نحمدك يا الله حمد الشاكرين.. تعرضت وزوجتي لحادثة مروعة... على بعد دقائق من العاصمة الإدارية... لطف الله سبحانه وتعالى نجانا بعد أن..كادت السيارة تنفجر .. جزيرة وأسوار.. وظلمة موحشة تفاجئك بين طريق المحاجر.. والطريق الدائرى الأوسطى .. لا أعمدة.. ولا إضاءة ولا إشارات فسفورية ولاشئ.. وكأن حياة الناس لعبة .. مفاجآت الطرق.. حديثة الإنشاء وماحولها من طرق جانبية.. ومخارج .. كلها مأساوية تودى بحياة الناس.. اللهم احفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين" .

وكان الإعلامي الدكتور جمال الشاعر، طالب بإطلاق قناة مصرية موجهة إلى قارة إفريقيا ومنفتحة على الأجيال الجديدة من الشباب الإفريقي، والإطلاع على الفن الأفريقي، فمثلا نيجيريا لديها إنتاج سينمائي قوي جدًا يقال إنه ينافس هوليود.

وأضاف «الشاعر» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد جومانا ماهر: «يجب أن تكون هذه القناة الموجهة مهتمة بالدبلوماسية الثقافية لا الدبلوماسية السياسية المباشرة من أجل تقريب وجهات النظر بين الشعوب واستعادة التواجد داخل القارة الأفريقي .