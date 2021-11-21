وجه الشاعر بهاء الدين محمد ، رسالة لـ رجل الأعمال نجيب ساويرس من خلال حسابه بالفيسبوك على خلفية أزمته مع نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر .

وكتب بهاء الدين محمد :" أستاذ #نجيب_ساويرس هكلمك بلغتك أنت عارف لما أقولك المبنى ده حلو قوى وتقولى بخبرتك ده مخالف لمواصفات السلامة، وأنا أقولك بس عاجبنى ودى حرية وانت حاقد عليه علشان الناس بتتفرج عليه وتقولى غلط .!!!. أقولك ده اختيار شوف ساعتها حتحس قد إيه بالخطر ؟!".

وأضاف بهاء الدين محمد :" إوعى تشوف الفن تسليه أو هيصه لأنك فاهم بس عنيد و‏الأغنية مالهاش قانون يحكمها ولكن الأخلاق لها قانون اللى هى رقابة المصنفات، ولكن اللى يسقط في اختبار النقابة مش من حقه يغنى من خلال القنوات الشرعية".

وتابع بهاء الدين محمد :"ودى قضية مش مهمة ومش حيشوفها ويفهمها إلا الفنان المتوافق عليه ولكن الجماهير في النهاية بتختار بذوقها ومزاجها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بهاء الدين محمد لـ ساويرس: الفن مش تسلية ولا هيصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.