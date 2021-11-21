بعد زواج 5 سنوات.. كيفانش تاتليتوغ يعلن عن حمل زوجته في طفلهما الأول

ابو ظبي - احمد الجزار - أكد الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ، حمل زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر، في طفلهما الأول بعد 5 سنوات من زواجهما، وذلك خلال إجابته على سؤال أحد الصحفيين مؤخرًا.

وتناقلت عدة صحف تركية وصفحات على السوشال ميديا، أنباء حمل زوجة كيفانش، التي تبلغ من العمر حاليًا 44 عامًا، والتي تكبر كيفانش بما يقارب الـ5 سنوات.

وعبر الفنان التركي خلال اللقاء الصحفي القصير، عن سعادته الغامرة لحمل زوجته، فيما أكدت عدة مصادر مقربة من الفنان وزوجته، أن الثنائي ينتظران مولودًا ذكرًا.

ونقلت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار نجوم تركيا عن والدة كيفانش، أنها سعيدة جدًا بحمل زوجة ابنها، وقالت: ”استجاب الله دعائي“، ومن المعروف أن والدة تاتليتوغ، كانت قد رفضت ارتباط ابنها بـ“باشاك“ لأنها أكبر منه سنًا، كما سبق لها الزواج، إلا أنها تقبلتها لاحقًا.

ولم تتواجد أيضًا، والدة كيفانش في حفل زفاف ابنها الذي أقيم في باريس، إلا أن الفنان التركي قال آنذاك، إن غيابها سببه تعرضها لوعكة صحية، استدعت لجوئها إلى المستشفى لاستكمال عملية غسيل كلى، وليس بسبب رفضها لزوجته.

أما عن عدم تواجد والده في حفل الزفاف، قال كيفانش، إنه يعاني من ”رهاب الطيران“.

ومن جانبه، عبر جمهور الفنان التركي في تركيا الوطن العربي، عن سعادتهم لحمل زوجته بعد انتظار، متمنين السلامة للأم والجنين.

وكان من بين التعليقات: ”ما شاء الله زوجته كبيرة، وحملت ربي كريم سبحانه قادر على كل شيء“. وقالت أخرى: ”صبروا كصير، ربنا أعطاهم الله يسعدهم“.

يُذكر أن علاقة كيفانش وزوجته باشاك، بدأت في كواليس تصوير مسلسل “العشق الممنوع” الذي قدم خلال الفنان التركي دور البطولته، إلى جانب بيرين سات، وهازال كايا، وكانت باشاك مسؤولة عن تصميم وتنسيق أزياء الممثلين في العمل، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في تركيا والوطن العربي.

ولاحقًا نشأت بين الثنائي علاقة صداقة قوية تطورت إلى قصة حب رومانسية، ليقررا الزواج في شهر فبراير من عام 2016، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث عقدا قرانهما في السفارة التركية هناك، بحفل زفاف اقتصر على عدد قليل من الأصدقاء وأفراد العائلة.

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