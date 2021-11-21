“سعيدة وفخورة إني بنتك”.. رسالة حلا شيحة لوالدها بعد حضور معرضه (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - عبرت الفنانة حلا شيحة، عن سعادتها وفخورها كون أنها ابنة الفنان التشكيلي أحمد شيحة، الذي اعتاد على أن يبهر رواد معارضه بلوحاته المتميزة.

ونشرت حلا عبر حسابها على “إنستجرام” صورًا من لوحات والدها في أحدث معرض فني له، والذي افتتحه أمس السبت، والذي حضرته حلا وفقة زوجها الباحث معز مسعود.

وعلقت حلا على الصور وكتبت: “لوحات مُبهرة فيها روح اجدادنا المصريين القدماء ، لوحات تِعبر عن فنان عظيم ابدع بترك بصمة فريدة في كل لوحة يرسمها .

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وتابعت: “والدي دكتور احمد شيحا انت في كل مرة تفاجئنا و تُثري ارواحنا قبل عقولنا انت دائما متميز و متفرد لا تُشبه احد و لا احد يُشبهك لانك ببساطة طاقة فنية هائلة متحركة بحبك لفنك منذ كنت ٨ سنوات الي الان رحلة طويلة حققت فيها نجاحات و اوجدت فيه مساراً جديداً و مختلفاً للفن التشكيلي في مصر و الوطن العربي بل و حصدت المراكز الاولي في أمريكا و تم اختيارك أن تكون مستشار للفن التشكيلي المعاصر في أمريكافي البيت الأبيض و لكنك رجعت لمصر بلدك و اخترت أن تبقي هنا لانك دايماً بتقولنا حب الوطن غالي و أنت بتحب مصر بلدك و بلدنا كلنا و غالية عندك أوي وانت زرعت فينا الحب ده”.

وانهت كلامها: “بالتوفيق و النجاح المكلل بالصبر و الارادة و الرؤية الفنية الواضحة و الامل الدائم في غد افضل ، شكرا والدي الغالي احنا فعلا استمتعنا بأعمالك الاصيلة و التي ستظل في هذا التاريخ ملهمة لنا و لاجيال قادمة ستتعلم انه لا فن بدون فكر واعي و حب حقيقي ورؤية واضحة و حب قوي للوطن وربط الماض بالحاضر . سعيدة و فخورة اني بنتك “.

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