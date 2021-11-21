حكاية الفنانة الحسناء التي صدمت الدنجوان رشدي أباظة ورفضت الزواج منه وتوقعت موته ! .. لن تصدق من هي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - كما هو متعارف عليه فإن النجم الراحل رشدي أباظة، حلم كل فتاة الفنان الذي جمع بين الوسامة والرجولة والفن والثقافة والنسب الرفيع، دخوله الفن كان بالصدفة البحتة حيث كان يلعب لعبته المفضلة "البلياردو"، فى حضور مخرج كبير شاهده وقرر أن يستفيد بوسامته وعضلاته المفتولة، لتكون بوصلته لدخول عالم السينما، وبالفعل اشترك فى فيلم "المليونيرة الصغيرة"، ويعد هذا أول أعماله الفنية، وكان رغم أنف والده وعائلة أباظة كلها.

تزوج النجم الكبير ٥ مرات من صباح وتحية كاريوكا وسمية جمال، من داخل الوسط الفني والباقي من خارجه، وتعتبر سامية جمال أطول زواج والأقصر من الفنانة صباح حيث استمر ٢٤ ساعة فقط، وكان حب عمره من الراحل كاميليا، والذي داخل فى نوبة اكتئاب بعد علمه بوفاتها.

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كانت قصة حبه الثانية والأخيرة والتي لم تكتمل من الفنانة الكبيرة يسرا، حيث وقع فى غرامها ولكن وعرض عليها الزواج ورغم حبه له ولكنها رفضت لفارق السن الكبير، واحترم الفنان الكبير رغبتها وتحول الحب إلي صداقة، وفى ذات مرة كانت جلسة ودية تجمع النجم الراحل رشدي أباظة، والنجم يسرا، ووقع منه الخاتم الذي كان يرتدي النجم رشدي اباظة، وبحثوا عنه ولم يجدوا الخاتم، فتوقعت فورًا الفنانة يسرا، أن ساعة رشدي أباظة قد اقتربت وأنها المرة الأخيرة التي سوف تري فيها رشدي أباظة، وبالفعل توفي بعدها، ليترك ورائه إرثًا كبيرًا من الفن والأعمال الخالدة إلي الآن.