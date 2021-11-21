شافت جوزها بيخونها وخضعت لـ42 عملية.. أسرار لا تعرفها عن الفنانة المسترجلة سماح أنور وهذه قصتها مع إسرائيل؟

الرياض - محمد الاطلسي - صاحبة الطلة القوية، والنظرات الحادة التي عانت سنوات مع إعاقتها واتهمت في وطنيتها، لتحارب حتى الآن حتى تحصل على دور قوي، يعيد أمجادها، إنها الفنانة سماح أنور التي اتسمت بالقوة والصلابة في أدوارها لتأخذ لقب «الفنانة المسترجلة» من جمهورها.

حققت سماح أنور نجوميتها الكبيرة كممثلة منذ ظهورها في أوائل الثمانينات وخطفت الأنظار بموهبتها وأدوارها الجريئة والقوية التي بدأت بفيلم «بيت القاصرات» مع الفنان القدير محمود عبد العزيز، ثم شاركت في العديد من الأفلام مثل «امرأة واحدة لا تكفي»،«حالة تلبس»،«ليلة عسل»، و«دعوة للزواج»، إلى جانب أدوارها في الدراما في عدد كبير من المسلسلات الشهيرة التي كان أبرزها دورها الشهير في مسلسل «ذئاب الجبل» الذي كان نقلة في مشوارها الفني، كما شاركت في «الحرملك»، «أخو البنات»، و«سنبل بعد المليون»، ولكن بعد تلك البداية القوية تحولت إلى ضيفة شرف كما اتجهت لتقديم البرامج، وذلك بعد حادث مروع جعلها ترى الموت لمدة عامين.

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تعرضها لحادث مروع وخضوعها لـ42 عملية جراحية

في عام 1998، تعرضت الفنانة سماح أنور لحادث مروع، حيث أنها في تلك الليلة انتهت من عرض مسرحي تشارك فيه أمام صلاح السعدني واتجهت إلى حفل بفندق، وقررت أن تقود سيارتها في هذا الوقت المتأخر، لتجد بعض المضايقات والمعاكاسات وحين حاولت الإفلات منهم فقدت السيطرة على السيارة واصطدمت بعمود النور، لتستيقظ بعد 3 أيام فتجد نفسها في المستشفى.

ذلك الحادث، تسبب في رؤية سماح أنور الموت بعينيها لسنوات طويلة، فقد اضطرت للخضوع إلى 42 عملية جراحية، كانت أخرهم عام 2007، وظلت طوال هذه الفترة مهددة ببتر أحد أطرافها، بعدما تسبب الحادث في تهتك المفاصل والشرايين والأعصاب والعضلات والشريان الرئيسي الذي يغذي الرجل اليسرى وتفتت جزء كبير من عظم الرجل.

خيانة زوجها وسبب إخفائها ابنها الوحيد

صرحت الفنانة سماح أنور أنها تزوجت مرة واحدة فقط من طيار، وأخفت تلك الزيجة عن العالم، تطبيقا لنصيحة أهلها، حيث أنها كانت تزوجت دون موافقتهم وأكدو أن تلك الزيجة لن تستمر، ونتج عنها ابنها الذي اخفته عن الجميع وقالت أنه ابن قريبتها الذي تبنته لعد وفاتها، لتظهر بع ذلك وتكشف حقيقة الأمر وأن ذلك هو ابنها من زواجها السري الذي انفصلت عنها بعد أن رأته يخونها بعينيها، ورغم إنكاره إلا أنها صممت على الطلاق، ليموت بعد عام واحد من الانفصال في حادث طائرة.

قصة حصولها على الجنسية الإسرائيلية

وكانت سماح أنور قد سببت حربا وجدلا واسعا عليها بسبب تصريحاتها الصادمة وقت الصورة، فكانت ضد شباب الثورة ومن محالفين الرئيس الراحل مبارك، وانتشر في تلك الفترة تصريح على لسانها تطالب فيه بحرق الثوار في ميدان لتحرير، لتظهر سماح أنور مدافعة عن نفسها، قائلة: «لم أقل أبداً هذا الكلام، ولا أستطيع أن أفعل ذلك، ومن المفترض لمن افترى علي بهذا الكلام أن يُظهر جنسيتي الإسرائيلية»، وأوضحت سماح أنور أنها كانت تقصد في ذلك الوقت الإخوان والإرهابيين لأنها علمت أنهم من في الميدان في ذلك الوقت، مؤكدة أنها مازالت ترى أن الثوار هم السبب في تدمير البلد وخرابها.