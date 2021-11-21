وزيرة الثقافة تعلن مد فترة الحجز للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

عبد الدايم : القرار يتيح الفرصة لمشاركة اكبر عدد من الناشرين ومنح جائزة لأفضل ناشر عربي
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مد فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 53 والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكناب برئاسة الدكتور هيثم الحاج وذلك حتى 25 نوڤمبر الجاري.
قالت عبد الدايم ان القرار جاء بعد اجتماع اللجنة الادارية العليا للمعرض وذلك لاتاحة الفرصة لاكبر عدد من الناشرين للمشاركة ، واضافت انه ياتى ضمن خطوات دعم صناعة الكناب والنشر ، مؤكدة موافقة اللجنة على مقترح منح جائزة لأفضل ناشر عربي مقدمة من اتحاد الناشرين العرب.
يذكر ان الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب في الفترة من 26 يناير حتى 6 فبراير 2022 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وتحل عليه اليونان ضيف شرف.
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