فضيحة مدوية تنهي نجومية مراد علمدار بطل  «وادي الذئاب» وطليقته تسرب فيديو مرعب!

الرياض - محمد الاطلسي - قبل اسابيع اتهمت زوجة الممثل التركي، نجاتي شاشماز، بطل المسلسل التركي الشهير “وادي الذئاب”، زوجها الذي رفعت عليه قضية طلاق بأنه يدعي أنه المهدي المنتظر!

خلال مرحلة الطلاق، قالت الزوجة إن الطريقة الصوفية التي يتبعه زوجها شاشماز وادعاءاته الخاصة بأنه المهدي المنتظر حطمت العائلة.

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الممثل الشهير نجاتي شاشماز، الذي لعب دور شخصية “بولات علمدار” في المسلسل التلفزيوني “وادي الذئاب”، طلّق زوجته ناجهان كاشيكتش، والدة طفليه، في 17 مايو المنصرم.

وأضافت الزوجة أن نجاتي شاشماز كان ينظر إلى ابنه البالغ من العمر 8 سنوات على أنه الوريث الظاهر لهذه الطريقة، وتم قبوله كزعيم للطريقة في المستقبل.

وقدمت الزوجة للمحكمة تسجيلا صوتيا كشف عن محادثات بين شاشماز وابن عم والده عرفان ت. وجاء في التسجيل الصوتي أن شاشماز يقول له إنه ظهر على صورة النبي محمد لعدد من أصدقائه، فهو المهدي المنتظر وأنه صنع اختراعات مهمة للعالم.

ويزعم شاشماز في التسجيل الصوتي أنه يمكن أن روحا شبيهة بسحابة قد سرت إليه عبر العصور منذ رحيل النبي صلى الله عليه وسلم، مدعيا أنه تم اختباره لأداء هذه المهمة رغم أنفه.

في حين يشير المدعو عرفان خلال التسجيل الصوتي إلى أن هذه الحالات التي يتعرض لها بطل مسلسل وادي الذئاب قد تكون نفسية، وينصحه بالذهاب إلى الطبيب النفسي.