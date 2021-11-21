وفاة الفنانة سهير البابلي بعد صراع مع المرض

توفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلي داخل أحد المستشفيات الذي كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على انستجرام منشورا تقول فيه: «جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله".

وبعدها أعلنت نيفين الناقورى الابنة الوحيدة لملكة البهجة سهير البابلى عن احتجاز والدتها بالرعاية المركزة طالبة من الجمهور الدعاء لوالدتها.

كان الدكتور رضا طعيمة زوج نيفين الناقورى ابنة سهير البابلى تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة التى ترقد فى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، وقال طعيمة إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة ساءت أكثر ولم تتحسن قائلا: "ربنا يتولاها، ولا نكف عن الدعاء".