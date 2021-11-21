زوج ابنة سهير البابلي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل رحيلها

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة سهير البابلى، التى انتقلت إلى جوار ربها قبل قليل إن الفنانة الكبيرة أفاقت قبل رحيلها. وكشف طعيمة فى تصريحات صحفية أن الفنانة سهير البابلى ظلت تردد قبل رحيلها “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، ثم انتقلت إلى جوار ربها.

وكانت الفنانة القديرة فد فتحت عينيها أمس، أثناء تواجد ابنتها نيفين والمخرج عمر زهران في غرفتها وظلت تنظر لهما وتبتسم وكأنها تودعهم الوداع الأخير.

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى منذ قليل بعد فترة قضتها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات إثر معاناتها من مضاعفات غيبوبة سكر أصيبت بها منذ أكثر من شهر.

وكان الدكتور رضا طعيمة أكد فى تصريحات قبل أيام قليلة أن الفنانة الكبيرة سهير البابلى بدأت تتحرك قليلاً وتفتح عينيها عندما كان هو وابنتها نيفين يقرآن القرآن إلى جوارها .

وتابع زوج ابنة الفنانة الكبيرة قائلاً، “رددنا بعدها بردة البوصيرى فى مديح الرسول صلى الله عليه وسلم ففتحت عينيها للحظات ونظرت لنا وابتسمت، حتى إن الممرضات تعجبن ووقفن معنا يرددن “مولايا صلى وسلم دائماً أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم”.

وأوضح زوج ابنة الفنانة سهير البابلى أنها كانت تحب بردة البوصيرى ودائما ترددها فى مجالس المديح النبوى التى اعتادت الأسرة أن تنظمها مع بعض أصدقائها من حفظة القرآن وتفرح كثيرا عند ترديدها بصوتها الجميل .

وكشفت أسرة الفنانة القديرة سهير البابلي، أنه قد تقرر تشييع جثمان الفنانة الراحلة غدًا الاثنين بعد الصلاة على الجثمان بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد صلاة الظهر.

ومن المقرر أن تجري عمليات الغسل صباح غدًا، وينتقل بعدها الجثمان إلى المسجد.

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بإحدى المستشفيات ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على انستجرام منشورا تقول فيه: «جميلة الجميلات قلباً وقالباً السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها. أذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، واشْفِها أنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا».

وبعدها أعلنت نيفين الناقورى الابنة الوحيدة لملكة البهجة سهير البابلى عن احتجاز والدتها بالرعاية المركزة طالبة من الجمهور الدعاء لوالدتها.

توفيت مساء اليوم الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عمر ناهز 84 عاما.

عانت الفنانة الراحلة من أزمة صحية استدعت نقلها إلى العناية المركزة خلال الأسابيع الماضية، فيما دخلت في غيبوبة بأيامها الأخير، وتوقفت معظم أجهزة جسمها.

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