هذه الفنانة الشهيرة فائقة الجمال وفاحشة الثراء عاشرت 12 رجلاً .. وشريط جنسي مسرب دمر حياتها تماما .. فمن تكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - باريس ويتني هيلتون، من مواليد 17 شباط 1981 في مدينة نيويورك وهي أكبر أولاد ريتشارد و‌كاثي هيلتون، اشتهرت كمغنية فممثلة وعارضة أميركية، ولدت في عائلة ذات نفوذ ومكانة كبيرة، فهي حفيدة كونراد هيلتون مؤسس فنادق هيلتون وورثته بعد وفاته لتصبح أكثر النجمات ثراءً.

بدأت شهرة باريس هيلتون تنتشر حول العالم عام 2001، حيث قادتها شهرتها لأن تشترك في برنامج تلفزيون الواقع بعنوان The Simple Life الذي يعرض على قناة Fox الأميركية. أمّا أبرز الأعمال التي شاركت فيها فهي American Carol و House of Waxو Wonderland وSweetie.

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وبرزت باريس هيلتون كممثلة في عدد من الأدوار الثانوية في بعض الأفلام، أبرزها فيلم الرعب The House Of Wax سنة 2005، وقد حازت على جائزة التوتة الذهبية لدورها في الفيلم. غير أنّ مواهبها لم تلق كثيراً إعجاب المنتجين، حيث حصلت على جوائز” الأسوأ” عن ثلاثة من أدوارها. وفي عام 2006 قامت بنشر ألبومها الأول بعنوان Paris.

فاحشة الثراء

اليوم لديها نشاطاتها في مجال الموضة ومنتجات العناية بالشعر والعطور والاحذية، تقدّر ثروةباريس هيلتونبـ 100 مليون دولار ولكن تقدر ثروة عائلتها ب 5,0 مليار دولار.

أمّا استثماراتها فتقدّر بأكثر من مليار دولار،فهي لا تمتلك سيارة واحدة بل سيارات عديدة إحداها من نوع فيراري يبلغ سعرها 300 الف دولار أميركي ولديها عدّة طائرات خاصة تستقلّها للتنقّل من بلد الى آخر.

تمتلك باريس هيلتون 42 محلاً تجارياً حول العالم، منها 5 محلات في مكّة. كما لديها فنادق تحمل اسمها وهي من أفخر الفنادق، بالإضافة الى مستحضرات تجميلية تحمل اسمها.

باريس هيلتون ولائحة برجال عاشرتهم

ليس غريبا أن تكون باريس هيلتون الفتاة الجذابة والمثيرة والغنية أن تحظى بهذا العدد من العشاق الذين يدخلون معها في علاقة جديّة لكن الملفت أن لا أحد منهم استطاع أن يبقى معها لأكثر من عام واحد إلا حبيبها راندي سبالنغ الذي مكثت معه أكثر من 3 سنوات!

وتضم لائحة عشاقها:

راندي سبالنغ (1996-1999).​إدوارد فورلونغ​(1999-2000).​نيك كارتر​ (2003-2004).​سيمون ريكس​ (2004-2005). ستافروس نياركوس (2005-2006). دوغ راينهارت (2009-2010). سي وايتس (2010-2011). أفروجاك (2011-2012). جيسون شو (2012-2013). ريفر فايبيري (2012-2014).​توماس غروس​ (2015-2016).​كريس زيلكا​ (2017 حتى الآن).

باريس هيلتون وشريطها الجنسي

في تصريح سابق، كشفت هيلتون (33 عاما)، لصحيفة Telegraph البريطانية، أن الفيديو الإباحي الذي تم تسريبه خلال ممارستها الجنس مع حبيبها ​ريك سالمون​ في العام 2004، دمّرها وغيّر نظرتها للعديد من الأمور.

وقالت: “كانت صدمة كبيرة لي خصوصاً انني قضيت مع Rick فترة طويلة. لا أعتقد أنني سأثق بأي رجل بعد الآن، ما عشته كان مؤلما ومؤذيا ان يفعله أي شخص بشابة صغيرة”. وبعدها قطعت علاقتها بجميع الأصدقاء الذين يحاولون إستغلال شهرتها لأغراض شخصية ومصالح خاصة.