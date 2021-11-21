إسعاد يونس تجري محاولات مستميتة للعودة إلى مصر لمرافقة جثمان صديقة عمرها سهير البابلي

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة إسعاد يونس، أنها موجودة الاَن خارج مصر، وتجري محاولات مستمية للعودة سريعًا إلى أرض الوطن لمرافقة جثمان صديقتها، ورفيقة رحلتها سهير البابلي التي رحلت قبل ساعات.

ونشرت إسعاد يونس صورة تجمعها بالفنانة الراحلة عبر حسابها على “إنستجرام”، وعلقت: “إنا لله و إنا إليه راجعون، تلقيت الخبر الحزين و أنا خارج البلاد، فارقتني حبيبتي و عشرة عمري و رفيقة أيامي و أستاذتي سهير البابلي، محاولات مستميتة للعودة إلي مصر حتي أكون في وداعها، اسألك اللهم اللطف يا أرحم الراحمين، فالمصاب جلل، عزائي الوحيد الان ان أجد مكان فارغ في أول طائرة الى مصر.

توفيت مساء اليوم الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عمر ناهز 84 عاما.

عانت الفنانة الراحلة من أزمة صحية استدعت نقلها إلى العناية المركزة خلال الأسابيع الماضية، فيما دخلت في غيبوبة بأيامها الأخير، وتوقفت معظم أجهزة جسمها.

وكشفت أسرة الفنانة القديرة سهير البابلي، أنه قد تقرر تشييع جثمان الفنانة الراحلة غدًا الاثنين بعد الصلاة على الجثمان بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد صلاة الظهر.

ومن المقرر أن تجري عمليات الغسل صباح غدًا، وينتقل بعدها الجثمان إلى المسجد.

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