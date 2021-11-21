ذكرت في القرآن .. هذه الفاكهة تخلصك من الكرش للأبد بطريقة غير متوقعة ( تعرف عليها )

الرياض - محمد الاطلسي - كما هو متعارف عليه يعاني الكثير من الاشخاص في الوطن العربي من مشكله ظهور الكرش و تراكم الدهون في منطقه الخصر والسمنه الزائده في الجسم و يبحث الاشخاص المصابين بمرض السمنه يوميا عن علاج للقضاء على الوزن الزائد ولكن بدون اي فائده والمنظر العام للشخص الذي يعاني من الزياده من الوزن وبروز الكرش يجعله ان يذهب الى عمل عمليات للقضاء على الكرش او يتبع حميه غذائيه قاسيه جدا للقضاء على الوزن الزائد.

ولكن اليوم نقدم لكم فاكهة ذكرت في القران الكريم وهي قادرة باذن الله على القضاء على الكرش وهي فاكهة الرمان.

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ورد ذكر الرمان في القران الكريم ثلاث مرات وهو وهي قوله تعالى وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا اخرج منه حبا متراكبا ومن النخيل من طلعها قنوان دانيه وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمرة اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لايات لقوم يؤمنون( الانعام) 99.

واخيرا قول الله تعالى فيهما فاكهه ونخل ورمان (الرحمن) 68.

وللرمان فوائد عديده لكن يعد التخسيس خاصه التخسيس الكرش اهم هذه الفوائد واكثرها شيوعا واستخداما في منطقتنا العربية.

حيث تمتلك ثمره الرمان قدره عاليه على اذابه الدهون من الجسم خاصه حرق الدهون المتراكمه حول المعدة.

ولا يشترط ذلك من خلال تناول الرمان في شكلها الطبيعي فقد تبين من خلال دراسه اجريت على عدد من المتطوعين ان تناول كوب واحد من عصير الرمان بشكل يومي ولمده شهر ادى الى انخفاض احتمالات نمو الخلايا الشحميه حول بطونهم .