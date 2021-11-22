زوج ابنة سهير البابلي يكشف عن وصيتها له.. وماذا قالت له عن الرئيس السيسي؟ (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف دكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة سهير البابلي الكلمات الأخيرة التي قالتها الراحلة له قبل وفاتها مساء اليوم.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة المحور، قال زوج ابنة سهير البابلي: “هي كانت دايما توصينا وتقول خلوا بالكم من مصر وحافظوا على بلدكم، حافظوا على بعض وحبوا بعض وترابطوا. آخر كلام قالته لي خليك واقف جنب أخوك عبد الفتاح السيسي، خليك دراعه اليمين، الراجل ده راجل شريف، أقف جنبه يا ضنايا ووصي تلاميذك ومحبيك يكونوا جنب هذا الرجل الشامخ.”
وأضاف: “هي كانت تصحا الصبح تقرأ جزأها من القرآن وتعمل أذكار الصباح، وبعد كده تقعد تدعي لفلاحين مصر وقضاتها وجيشها وصنايعيتها، وبعد كده الأمة العربية، وبعد كده تقعد تدعي للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقول أنا من بعد أمه ما ماتت حاسة إن أنا ملتزمة بالموضوع ده، لازم أدعي له كل يوم الصبح.”
وعن وصيتها الأخيرة قال: “كلامها الجميل الاهتمام بالأيتام اللي كانت بتهتم بيهم، والاهتمام بالناس اللي كانت بتساعدهم، ودايما كلمتها الشهيرة لبنتها يا نفين حافظي على مجلس القرآن بتاعك.”
توفيت مساء اليوم الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عمر ناهز 84 عاما.
عانت الفنانة الراحلة من أزمة صحية استدعت نقلها إلى العناية المركزة خلال الأسابيع الماضية، فيما دخلت في غيبوبة بأيامها الأخير، وتوقفت معظم أجهزة جسمها.
وكشفت أسرة الفنانة القديرة سهير البابلي، أنه قد تقرر تشييع جثمان الفنانة الراحلة غدًا الاثنين بعد الصلاة على الجثمان بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد صلاة الظهر.
ومن المقرر أن تجري عمليات الغسل صباح غدًا، وينتقل بعدها الجثمان إلى المسجد.
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