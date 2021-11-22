آيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها: مابقتش أحسب عمري كام

ابو ظبي - احمد الجزار - احتلفت الفنانة آيتن عامر بعيد ميلادها الـ35، مؤكدة أنها توقفت عن احتساب عمرها.

نشرت آيتن عامر صورا جديدة من جلسة تصوير أجرتها مؤخرا، وتحدثت عن اعتبارها للعمر مجرد رقم، في ظل حفاظها على روح الطفلة التي بداخلها.

كتبت آيتن موضحة: ” هتصدقونى لو قلتلكوا أنى مبقتش بحسب أنا عمرى وصل كام ؟! أصل العمر دة مجرد رقم”.

تابعت: “السن بيكبر ودى حاجة منقدرش نغيرها، بس إحنا نقدر نخلى روحنا متكبرش وتعجز، و تفضل دايما روح طفل صغير حابب الدنيا”.

أضافت آيتن عامر: ” أنا مهما كبرت هعافر عشان روحى تفضل زى ما هى وما تكبرش”.

اختتمت حديثها قائلة: “كل سنة وأنا طيبة، وكل سنة وأنا حواليا كل حبايبي بخير ويزيدوا ومينقصوش، عشان الأيام مبتحلوش غير بيهم “.

يذكر أن آيتن عامر من مواليد يوم 22 نوفمبر 1986 في الإسكندرية، قبل أن تنتقل للإقامة مع شقيقتها وفاء عامر في القاهرة، حيث درست ثم تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وتبدأ مشوارها الفني بعدد من الأعمال في السينمائية والتليفزيون والمسرح، كان آخرها مسرحية “سلام مربع” مع محمد هنيدي والمخرج خالد جلال، والتي تم عرضها قبل أيام ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.