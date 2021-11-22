الرياض - محمد الاطلسي - قبل 32 عاما، كان العرض الأول لفيلم "المولد" للفنان عادل إمام، والذي أحدث بعد عرضه ضجة كبرى. في هذا الفيلم ابتعد عادل إمام عن الكوميديا التي اعتاد على تقديمها، وتدور أحداثه حول الطفل "بركات" الذي يتوه عن والدته في زحمة "المولد" يخطفه بائع ويجعله يعيش مع أسرته ويطلق عليه اسم "إبراهيم". II الأخبار الأكثر تصفحا الآن: اسرار وحكاية فيلم عادل إمام ويسرا الذي تبرأ منه مؤلفه واعتزل الفن بسببه .. لن تصدق السبب! شك في شيء .. مذيع شهير يضع كاميرا مراقبة في غرفة نوم زوجته.. وفي الصباح اكتشف الصدمة الغير متوقعة ! سم قاتل .. مشروب شائع يتناوله الكثيرون يرفع مستوى الكوليسترول في الدم بشكل خطير " .. تجنبه فورا أتذكرون الطفلة جويرية حمدي نجمة ذا فويس كيدز؟ شاهد جمالها الفتان بعدما أصبحت شابة وتغيرت ملامحها تماماً - صور أسرار خلطة زيت الزيتون مع الملح للرجال والنساء لن تستغنوا عنها طوال حياتكم .. إليكم فوائدها المذهلة؟ أخصائية تغذية روسية تحذر من تناول التمر في هذه الحالة ؟ هل تريد القضاء على الكرش .. تعرف أولاً على 8 أخطاء لن تجعلك تفقد وزنك أبدا؟ لجميع مرضى السكري : هذه المشروبات الشائعة تدمر هرمون الإنسولين و ترفع السكر في الدم فوراً .. ابتعد عنها فوراً يعادل الفياجرا : فوائد غير متوقعة عند خلط الكاجو مع العسل لحياة سعيدة وطويلة لكلا الزوجين ( طريقة التحضير ) من هي الفنانة المصرية التي تركت التمثيل وتزوجت مقابل مهر بلغ 18 مليون دولار وقصر فاخر في لندن ( تفاصيل مثيرة ) تحذير هام إلى كل الأسر : وفاة عائلة بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة .. توقفوا عنها فورا؟ معجزة ربانية : 12 نوعاً من الأطعمة تمنع السكتة الدماغية وتكافح أمراض القلب والسكري وتحافظ على الجهاز العصبي؟ ذبحت زوجها بلا رحمة .. وقبل يلفظ أنفاسه الأخيرة أخبرها بالسر الذي جعلها تنتحر على الفور ؟ ليس الجزر .. هذا المشروب الشهير يساعد على تقوية النظر وتحسين الرؤية بطريقة مذهلة - تعرف عليه؟ هاندا ارتشيل نجمة مسلسل انت اطرق بابي تدلي باعترافات نارية .. مارست الجنس بشكل حقيقي أكثر من 3 مرات مع بطل هذا الفلم | تفاصيل صادمة لا تستهين فيها : ظهور هذه العلامة على الفم مؤشر خطير على نقص حاد في فيتامين B12 .. اكتشفها الآن ؟ مفعولها اذهل الأطباء .. هذه الفاكهة اللذيذة تعوض الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل خيالي؟ معجزة ربانية : قشور البصل لن ترميها بعد اليوم وإنما ستضعها حول بطنك للحصول على هذه النتائج المذهلة ؟ عروس حسناء تخون زوجها في ليلة الدخلة مع ابن عمها : جوزي كان سكران .. ( تفاصيل مثيرة ) شكت في سلوك زوجها فأخذت هاتفه وعندما فتحت الواتساب كانت الصدمة التي غيرت حياتهما للأبد؟ ذكرت في القرآن .. هذه الفاكهة تخلصك من الكرش للأبد بطريقة غير متوقعة ( تعرف عليها ) معلومات لا تعرفها : أجمل فنانة في مصر تم قتلها بعد اغتصابها بطريقة وحشية .. والسبب صادم ! عشقها أحمد زكي بجنون واحبها عبدالحليم حافظ وتزوجت 5 مرات دون ان ترتدي فستان زفاف ..فمن تكون؟ للمتزوجين فقط .. أسرار وأهم الطرق الطبيعية لإطالة فترة الجماع .. تعرف عليها ؟ تناوله قبل النوم .. فوائد غير متوقعة للقرنفل وكوب ماء دافئ سيفعل المعجزات داخل جسمك ويغنيك عن كل الأدوية وداعا للأرق .. عشبة جبارة متوفرة لها مفعول السحر تخفض نسبة سكر الدم وتقضي بشكل مذهل على الأرق واشياء اخرى اذا كنت تشعر بالنعاس نهارًا لا علاقة له بقلة النوم وإنما علامة على مرض قاتل .. تعرف عليه ؟ فنانة فائقة الجمال تتعرض للإغتصاب تحت تهديد السلاح حتى انهارت وخارت قواها .. والمفاجأة الصادمة في الفاعل ! .. شاهد من تكون ! عند الفجر وفي الساعات الأولى من الصباح .. علامة خطيرة تشير لارتفاع شديد في نسبة السكر في الدم | تعرف عليها؟ هذه الفنانة الشهيرة فائقة الجمال وفاحشة الثراء عاشرت 12 رجلاً .. وشريط جنسي مسرب دمر حياتها تماما .. فمن تكون ؟ عجز عن فعلها .. عريس يستعين بوالدته بمنتصف الليل ليفض «غشاء بكارة» زوجته .. والمفاجأة في رد العروس ؟ اذا استيقظت من نومك ووجدت « لعاب » على وسادتك فانت مصاب بهذا المرض .. إليك العلاج الصحيح ؟ أسرع وأقوى 4 طرق لتخسيس البطن والتخلص من الكرش نهائيا في أسبوع واحد فقط ( تعرف عليها ) أذهلت الأطباء .. فاكهة لذيذة تخفض نسبة السكر في الدم وأخرى تخفض الضغط بطريقة مدهشة | تعرف عليها لقلة صبره وخبرته عريس يفقد أغلى ما يملك في ليلة الدخلة والتقرير الطبي يقول كلمته .. ولكن بعد فوات الأوان ؟ مشروب ساخن شهير لا يخلو منه اي منزل سلاح فتاك لإنقاص الوزن والكوليسترول والتخلص من الكرش والقضاء على التهاب المفاصل (تعرف عليه) تحذير خطير .. إبتعد عن هذه الأشياء فورا وقت نومك .. تسرق ماء عينيك وانت لا تشعر وقد تستيقظ يوما وانت لاترى امامك ! https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw يكبر إبراهيم ويتورط مع بعض العصابات، ويتحول من لص إلى مهرب ثم رجل أعمال مخضرم، يعود إلى منزل الرجل الذي قام بتربيته ويكشف لـ"أمارة" الفتاة التي عاش على أنها شقيقته أنه ليس شقيقها، وتبدأ قصتهما معا. والفيلم من تأليف محمد جلال عبد القوي، وإخراج سمير سيف، وتم إنتاجه عام 1989. ولهذا الفيلم حكايات كثيرة، أشهرها أن المؤلف محمد جلال عبد القوي اعتزل الكتابة للسينما بسببه. وحكى محمد جلال عبد القوي أنه اضطر لتغيير نهاية الفيلم بطلب من فريق العمل، كان يريد أن يحصل البطل على جزائه على الجرائم التي ارتكبها، ليغيرها ويجعله يهرب مع حبيبته. وأكد محمد جلال عبد القوي أنه غير النهاية رغما عن قناعاته، هو كان يرى أن الطبيعي أن ينال البطل عقابه، لكن المنتج طلب تعديل السيناريو، لأن الجمهور لم يعتد على أن يرى عادل إمام يعاقب في نهاية العمل أو يقتل، وكلها أمور لها حسابات إنتاجية. وبعد هذه الواقعة قرر محمد جلال عبد القوي اعتزال الكتابة للسينما حتى لا يضطر مجددا لتغير نهاية أو فعل شيء رغما عنه. وفيلم "المولد" من بطولة عادل إمام ويسرا و إيمان وعبد الله فرغلي وأمينة رزق ونور الدمرداش وصمطفى متولي وأحمد سلامة، من تأليف محمد جلال عبد القوي وإخراج سمير سيف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار وحكاية فيلم عادل إمام ويسرا الذي تبرأ منه مؤلفه واعتزل الفن بسببه .. لن تصدق السبب! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع أخبار العرب وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.