وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي ”سالب واحد” بالهناجر

عبد الدايم : سالب واحد تجربة جريئة لشباب موهوبين نجحوا فى تقديم معالجة مميزة لقضية انسانية تشغل المجتمعات

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، العرض المسرحي سالب واحد من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية وتأليف محمد عادل، وإخراج عبد الله صابر وذلك بمسرح مركز الهناجر للفنون وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، المخرج شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون ، الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية والدكتورة عبير فوزي مدرس قسم التمثيل والإخراج ورائد اتحاد الطلاب بالمعهد .

قالت عبد الدايم ان العرض يمثل تجربة جريئة من مجموعة شباب موهوبين ابدعوا فى الاخراج والتاليف والتمثيل ومختلف العناصر بشكل متكامل ، ونجحوا فى تقديم معالجة مميزة لقضية انسانية تشغل المجتمعات وتتناول ذوى القدرات الخاصة ، مشيرة ان الاعمال الجادة التى تقدم على مسارح الدولة تستهدف بناء الانسان وترسيخ القيم السامية ، مؤكدة استمرار جهود تطوير حركة المسرح باعتباره وسيلة هامة لطرح القضايا الهامة ووضع حلول مبتكرة لها ، ووجهت بتكرار تقديمه فى مختلف انحاء الجمهورية .

يشار أن العرض بطولة كل من أحمد عباس، ويارا المليجي، ومصطفى رشدي، وسالي سعيد، وعبد الرحمن محسن، ومصطفى عبد الهادي، والطفل يوسف شعراوي، ديكور عبد الرحمن خالد، إضاءة ياسمين هاني، أزياء نوران الشيمي، استعراضات مي رزيق، موسيقي والحان أحمد حسني، مساعدين اخراج ندى غنيم، ونور الدمرداش، مخرج منفذ محمود حسين، غناء نادين عامر وتوزيع موسيقى احمد منصور، ويقدم معالجة لعلاقة ذوي القدرات الخاصة بأسرهم وذويهم، وأساليب التعامل بينهم في تابلوه فني إنساني، ويلقى الضوء على رغبة ذوى الهمم فى الاندماج بالمجتمع .

العرض نجح فى الحصول على العديد من الجوائز من مهرجانات مسرحية عدة أهمها مهرجان المسرح العربى فى أكاديمية الفنون، ومهرجان إبداع التابع لوزارة الشباب والرياضة ومهرجان الحرية بالإسكندرية ومهرجان جامعة صحار فى سلطنة عمان والمهرجان القومى للمسرح المصرى، كما تم عرضه أون لاين فى مهرجان جامعة الزرقاء بالأردن ومهرجان المسرح الجامعى فى كازابلانكا بالمغرب، وتم عرضه أيضا فى محافظة بورسعيد، ضمن أنشطة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية هذا العام .